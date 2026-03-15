Giải cứu cô gái nghi bị 'bắt cóc online' khi đang lang thang tại Nghệ An

Đời sống 15/03/2026 11:37

Nghi bị 'bắt cóc online', cô gái từ Thái Nguyên chạy vào Nghệ An trong hoảng loạn và đã được Công an xã Đức Châu kịp thời giải cứu

Theo thông tin báo Lao Động, ngày 14/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa tiếp nhận, hỗ trợ chị Đ.T.T (trú tại tỉnh Thái Nguyên) nghi bị lừa đảo qua mạng theo hình thức "bắt cóc online", đi một mình vào địa bàn trong trạng thái tinh thần hoảng loạn.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an xã đã tổ chức tìm kiếm, tiếp cận và đưa chị T về trụ sở. Tại đây, cán bộ, chiến sĩ đã bố trí chỗ ăn nghỉ, động viên, trấn an tinh thần; đồng thời xác minh nhân thân và liên hệ thành công với gia đình nạn nhân ở Thái Nguyên để vào đón chị về nhà an toàn.

Giải cứu cô gái nghi bị 'bắt cóc online' khi đang lang thang tại Nghệ An - Ảnh 1
Gia đình cô gái từ Thái Nguyên vào Nghệ An để đón con về. Ảnh: Báo Lao Động.

Theo thông tin báo Dân Việt, trong thư, ông D.V.D. (bố của chị T., trú tại tỉnh Thái Nguyên) cho biết, con gái ông đã nhẹ dạ tin theo các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội, bị dẫn dụ rời khỏi địa phương và đi lạc vào xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An trong tình trạng hoang mang, lo sợ. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an xã Đức Châu, gia đình đã sớm tìm lại được con gái.

Qua vụ việc, Công an xã Đức Châu khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; không tin theo lời mời gọi, đe dọa của người lạ; không tự ý di chuyển đến địa điểm lạ khi chưa xác minh rõ thông tin. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Con gái 2 tuổi bị bắt cóc khi bố mẹ cho phụ nữ lạ ngủ nhờ qua đêm

Con gái 2 tuổi bị bắt cóc khi bố mẹ cho phụ nữ lạ ngủ nhờ qua đêm

Ngày 22/2, Sở Cảnh sát Avondale ở bang Arizona thông báo đã bắt Marina Noriega, 23 tuổi, liên quan đến vụ bắt cóc bé gái Kehlani Rogers.

Bạch Lộc và Đinh Vũ Hề sẽ đóng chính phim 'Kháp phùng vũ liên thiên'?

Bạch Lộc và Đinh Vũ Hề sẽ đóng chính phim 'Kháp phùng vũ liên thiên'?

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Sau 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 15/3/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 15/3/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Giải cứu cô gái nghi bị "bắt cóc online" khi đang lang thang tại Nghệ An

Giải cứu cô gái nghi bị "bắt cóc online" khi đang lang thang tại Nghệ An

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Thực hư công dụng của lá dâu tằm tươi: Có thực sự tốt như lời đồn?

Thực hư công dụng của lá dâu tằm tươi: Có thực sự tốt như lời đồn?

Sống khỏe 2 giờ 5 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh bị cho là mang 'gánh nặng thần tượng' quá lớn vì lý do này

Huỳnh Hiểu Minh bị cho là mang 'gánh nặng thần tượng' quá lớn vì lý do này

Sao quốc tế 2 giờ 35 phút trước
Bắt khẩn cấp nhân viên quán ốc sau vụ hành hung nam shipper tại TP.HCM

Bắt khẩn cấp nhân viên quán ốc sau vụ hành hung nam shipper tại TP.HCM

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
Thần Tài nhắm trúng sau ngày 15/3/2026, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Thần Tài nhắm trúng sau ngày 15/3/2026, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Tử vi tuần mới (16/3 đến 22/3/2026), 3 con giáp tiền bạc ngập nhà, giàu có tột cùng, vươn mình thành đại gia, may mắn không ai bằng

Tử vi tuần mới (16/3 đến 22/3/2026), 3 con giáp tiền bạc ngập nhà, giàu có tột cùng, vươn mình thành đại gia, may mắn không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Tại sao nhiều cặp vợ chồng chỉ thực sự nói chuyện khi bàn về tiền và con cái?

Tại sao nhiều cặp vợ chồng chỉ thực sự nói chuyện khi bàn về tiền và con cái?

Nuôi dạy con 3 giờ 40 phút trước
Cô gái Bắc Ninh đỗ thạc sĩ Harvard: Bố học hết lớp 5, con “vừa xinh vừa giỏi” gây sốt mạng

Cô gái Bắc Ninh đỗ thạc sĩ Harvard: Bố học hết lớp 5, con “vừa xinh vừa giỏi” gây sốt mạng

Nhịp sống trẻ 3 giờ 44 phút trước

Giá hôm nay, ngày 15/3/2026: Người mua vàng miếng SJC lỗ hơn 4 triệu đồng/lượng

Giá hôm nay, ngày 15/3/2026: Người mua vàng miếng SJC lỗ hơn 4 triệu đồng/lượng

Trúng số độc đắc đúng ngày 15/3/2026, 3 con giáp gặp 'Quý Nhân phía trước, Thần Tài phía sau', tiền bạc đủ đầy, công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 15/3/2026, 3 con giáp gặp 'Quý Nhân phía trước, Thần Tài phía sau', tiền bạc đủ đầy, công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 15/3/2026, 3 con giáp gặp thời khắc vàng, ngồi không cũng giàu, tiền xài phủ phê, cuộc đời êm ấm

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 15/3/2026, 3 con giáp gặp thời khắc vàng, ngồi không cũng giàu, tiền xài phủ phê, cuộc đời êm ấm

Bắt khẩn cấp nhân viên quán ốc sau vụ hành hung nam shipper tại TP.HCM

Bắt khẩn cấp nhân viên quán ốc sau vụ hành hung nam shipper tại TP.HCM

Giá hôm nay, ngày 15/3/2026: Người mua vàng miếng SJC lỗ hơn 4 triệu đồng/lượng

Giá hôm nay, ngày 15/3/2026: Người mua vàng miếng SJC lỗ hơn 4 triệu đồng/lượng

Danh tính chủ cơ sở pha axit acetic với nước làm 'giấm trắng 100% tự nhiên'

Danh tính chủ cơ sở pha axit acetic với nước làm 'giấm trắng 100% tự nhiên'

Va chạm giữa xe tải và ôtô trên cao tốc, hai mẹ con tử vong, chồng nguy kịch

Va chạm giữa xe tải và ôtô trên cao tốc, hai mẹ con tử vong, chồng nguy kịch

Xe ô tô đầu kéo gặp tai nạn rồi bốc cháy, tài xế tử vong

Xe ô tô đầu kéo gặp tai nạn rồi bốc cháy, tài xế tử vong

NÓNG: Thu hồi 742 thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bao gồm cả Baby Shark giả

NÓNG: Thu hồi 742 thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bao gồm cả Baby Shark giả