Nghi bị 'bắt cóc online', cô gái từ Thái Nguyên chạy vào Nghệ An trong hoảng loạn và đã được Công an xã Đức Châu kịp thời giải cứu

Theo thông tin báo Lao Động, ngày 14/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa tiếp nhận, hỗ trợ chị Đ.T.T (trú tại tỉnh Thái Nguyên) nghi bị lừa đảo qua mạng theo hình thức "bắt cóc online", đi một mình vào địa bàn trong trạng thái tinh thần hoảng loạn.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an xã đã tổ chức tìm kiếm, tiếp cận và đưa chị T về trụ sở. Tại đây, cán bộ, chiến sĩ đã bố trí chỗ ăn nghỉ, động viên, trấn an tinh thần; đồng thời xác minh nhân thân và liên hệ thành công với gia đình nạn nhân ở Thái Nguyên để vào đón chị về nhà an toàn.

Gia đình cô gái từ Thái Nguyên vào Nghệ An để đón con về. Ảnh: Báo Lao Động.

Theo thông tin báo Dân Việt, trong thư, ông D.V.D. (bố của chị T., trú tại tỉnh Thái Nguyên) cho biết, con gái ông đã nhẹ dạ tin theo các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội, bị dẫn dụ rời khỏi địa phương và đi lạc vào xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An trong tình trạng hoang mang, lo sợ. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an xã Đức Châu, gia đình đã sớm tìm lại được con gái.

Qua vụ việc, Công an xã Đức Châu khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; không tin theo lời mời gọi, đe dọa của người lạ; không tự ý di chuyển đến địa điểm lạ khi chưa xác minh rõ thông tin. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Con gái 2 tuổi bị bắt cóc khi bố mẹ cho phụ nữ lạ ngủ nhờ qua đêm Ngày 22/2, Sở Cảnh sát Avondale ở bang Arizona thông báo đã bắt Marina Noriega, 23 tuổi, liên quan đến vụ bắt cóc bé gái Kehlani Rogers.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giai-cuu-co-gai-nghi-bi-bat-coc-online-khi-ang-lang-thang-tai-nghe-an-755329.html