Công an phường Vinh Hưng vừa phối hợp cùng cơ quan chức năng giải cứu thành công một nạn nhân bị “bắt cóc online” khi đang trên đường từ Hà Nội vào TP.HCM.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng 23/1, Công an phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An) cho biết đã phối hợp cùng cơ quan chức năng giải cứu thành công một nạn nhân bị "bắt cóc online" khi đang trên đường từ Hà Nội vào TP.HCM. Công an phường Vinh Hưng ra ga Vinh (tỉnh Nghệ An) tìm, giải cứu cô gái 16 tuổi bị bắt cóc online - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Trước đó, 0 giờ 30 phút sáng 17/1, Tổ tuần tra vũ trang của Công an phường Vinh Hưng nhận được tin báo từ một người dân quê ở Hạ Long (Hải Phòng). Người này cho biết con gái là L.T.A (16 tuổi, trú Hà Nội) nghi bị "bắt cóc online", đang trên đường vào TP.HCM.

Tổ tuần tra liền báo cáo Chỉ huy Công an phường để chỉ đạo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định em A. đang trên tàu hỏa chạy hướng Bắc - Nam. Với sự giúp đỡ từ Ga Vinh, chỉ trong khoảng một giờ sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã xác định vị trí em A. trên một toa tàu. Thời điểm phát hiện, em A. đang trong trạng thái lo lắng. Em cho biết đang theo “chỉ đạo” của các đối tượng lừa đảo đi tàu vào TP.HCM. Em A. được đưa về trụ sở Công an phường Vinh Hưng an toàn và người thân đã vào đón về.

Gia đình em A. viết thư cảm ơn Công an phường Vinh Hưng - Ảnh: Báo Nghệ An Theo thông tin từ báo Nghệ An, đây là thủ đoạn “bắt cóc online”. Các đối tượng tạo áp lực tâm lý khiến nạn nhân tự tách khỏi gia đình, tự biến mình thành “con tin” trong không gian mạng. Từ đó, nạn nhân dễ dàng bị ép buộc chuyển tiền hoặc dụ dỗ di chuyển đến các địa bàn nguy hiểm như Campuchia. Công an phường Vinh Hưng cảnh báo: Cơ quan công an không yêu cầu chuyển tiền để “chứng minh trong sạch" và không làm việc qua "video call". Công dân không tin, không làm theo các cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu rời khỏi nhà, giữ bí mật, cắt liên lạc với người thân. Khi nhận cuộc gọi có dấu hiệu đe dọa, người dân hãy dừng lại và liên hệ ngay công an nơi gần nhất hoặc gọi số 113. Phụ huynh cần duy trì "kết nối", thường xuyên theo dõi tâm lý, hoạt động mạng xã hội của con em để kịp thời phát hiện bất thường.

