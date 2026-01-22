Loạt cơ sở nha khoa bị phạt nặng và đình chỉ hoạt động ở TP.HCM

Sở Y tế TPHCM vừa ban hành nhiều quyết định xử phạt hành chính đối với các cơ sở và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khám, chữa bệnh (KCB) do vi phạm các quy định pháp luật về điều kiện hành nghề, giấy phép hoạt động và quảng cáo y tế.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều tối 21/1, Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định xử phạt và đình chỉ hoạt động nhiều cơ sở nha khoa trên địa bàn thành phố do có hàng loạt hành vi vi phạm, trong đó chủ yếu là hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (KCB) khi không có giấy phép hoạt động KCB, quảng cáo dịch vụ không phép… Đứng đầu danh sách cơ sở bị phạt số tiền cao nhất là Chi nhánh Công ty Cổ phần Nha khoa Thế giới Nụ cười (92 Trần Phú, phường Thủ Dầu Một). Theo đó, chi nhánh này bị phạt 183 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (KCB) trong thời hạn 3 tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề KCB của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 2 tháng; buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo thiếu nội dung chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động KCB.

Hình ảnh quảng cáo của Nha khoa Thế giới Nụ cười - Ảnh: Báo Công an nhân dân Phòng Kiểm tra - Pháp chế Sở Y tế xác định cơ sở này có hàng loạt vi phạm nghiêm trọng như: Người hành nghề không đăng ký hành nghề KCB theo quy định của pháp luật; cung cấp dịch vụ KCB vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động KCB, trừ trường hợp cấp cứu; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề KCB; quảng cáo dịch vụ KCB thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động KCB. Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Hộ kinh doanh Nha khoa Tâm Việt (2892 Trần Văn Giàu, ấp 3, xã Tân Vĩnh Lộc) bị phạt 91,5 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động KCB trong thời hạn 4,5 tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề KCB của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 4,5 tháng. Ngoài ra, ông Nguyễn Trường Giang thuộc Nha khoa Tâm Việt cũng bị phạt 35 triệu đồng vì có hành vi KCB khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề KCB.

Chi nhánh Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Quốc tế Royal (1C Phổ Quang, phường Tân Sơn Hòa) bị phạt 82 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động KCB trong thời hạn 2 tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề KCB của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 1 tháng. Nha khoa Tâm Việt bị phạt 91,5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh 4,5 tháng - Ảnh: Báo Công an nhân dân Hộ kinh doanh Sonia Trần Lợi (59 Ngô Thời Nhiệm, phường Xuân Hòa) cũng bị phạt 80 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 18 tháng; buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo khi chưa có giấy phép hoạt động KCB. Ngoài ra, bà Trần Thị Huỳnh Như của hộ kinh doanh này cũng bị phạt 35 triệu đồng vì có hành vi KCB khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề KCB. Hộ kinh doanh The Sen SG (186-186A đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Nhiêu Lộc) bị phạt 80 triệu đồng, và đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 18 tháng; buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo khi chưa có giấy phép hoạt động KCB hoặc chứng chỉ hành nghề KCB. Công ty Cổ phần Nha khoa An Tâm Sài Gòn - Chi nhánh tại Bình Dương Nha khoa Johnson (Gian hàng 21, tầng 1, tòa nhà Becamex Tower, số 230 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Lợi) bị phạt 30 triệu đồng; buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo sử dụng các từ ngữ "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định. Công ty TNHH Nha khoa Phúc An (nhà số ô 9, lô A2, khu nhà ở thương mại Phú Hồng Lộc, đường 22 tháng 12, phường Thuận Giao) bị phạt 40 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động KCB trong thời hạn 1 tháng; buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo thiếu nội dung chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động KCB… TP.HCM đang trong tháng cao điểm kiểm tra thuốc, mỹ phẩm, khám chữa bệnh - Ảnh: Báo Thanh Niên Hộ kinh doanh Nha khoa Việt Quốc (142 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa) bị phạt 33 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động KCB trong thời hạn 3 tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề KCB của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 2 tháng. Ngoài ra, các cá nhân là ông Ngô Quang Đức và ông Nguyễn Tấn Dũng (thuộc cơ sở 175 - 175B đường Liên tỉnh 5, phường Bình Đông) bị phạt 35 triệu đồng vì hành vi vi phạm: KCB khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề KCB…

