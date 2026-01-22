Một vụ cháy ở cửa hàng điện máy tại phường Long Khánh (Đồng Nai) khiến 2 mẹ con tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 22/1, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ vụ cháy làm chị Đỗ Q. (25 tuổi) và con nhỏ tử vong.

Vào lúc 5 giờ 5 phút cùng ngày, ông D. báo có cháy tại cửa hàng điện máy Biên, đường Hoàng Diệu, phường Long Khánh. Do bên trong chủ yếu là hàng hóa, thiết bị điện, vật dụng gia đình nên đám cháy bùng lên nhanh chóng.

Vụ cháy làm 2 người tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an phường Long Khánh đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường, tổ liên gia an toàn PCCC và nhân dân tại đường Hoàng Diệu triển khai chữa cháy, cứu người bị nạn và chống cháy lan các khu vực bên cạnh.

Đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày đám cháy được khống chế. Gần 7 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy làm chị Đỗ Q. (25 tuổi) và con nhỏ tử vong. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

