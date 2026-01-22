Cháy trung tâm mua sắm điện máy ở Đồng Nai, hai mẹ con tử vong

Đời sống 22/01/2026 10:42

Ngày 22/1, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy cửa hàng điện máy tại phường Long Khánh khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 5h ngày 22/1, lửa bùng lên ở khu vực cửa hàng điện máy Biên trên đường Hoàng Diệu, phường Long Khánh. Do bên trong nhiều vật liệu dễ cháy và để gần nhau nên lửa nhanh chóng lan nhanh.

Hàng xóm phát hiện hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng cửa bị khóa nên việc dập lửa bất thành. Chỉ trong thời gian ngắn, lửa bao trùm cửa hàng, cột khói bốc cao hàng chục mét.

 

Cháy trung tâm mua sắm điện máy ở Đồng Nai, hai mẹ con tử vong - Ảnh 1
Lực lượng chức năng dập lửa tại cửa hàng điện máy ở phường Long Khánh, Đồng Nai - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VnExpress, lực lượng cảnh sát chữa cháy điều động 6 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến dập lửa. Do cửa hàng nằm trung tâm khu dân cư nên nhiều nhà xung quanh hoảng loạn, di dời đồ đạc. Cảnh sát chia làm nhiều mũi đến khống chế ngọn lửa, tránh cháy lan. Đến khoảng 7h, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Nhà bị cháy gồm một trệt, một lửng với diện tích sàn chừng 1.400 m2, trong đó có 700 m2 bị thiêu rụi. Khi lực lượng chức năng tiếp cận đã đưa 3 nạn nhân ra ngoài, trong đó chị Đỗ Quyên 26 tuổi và con trai 1 tuổi đã chết, người chồng bị suy hô hấp nặng được chuyển viện cấp cứu.

Nguyên nhân và thiệt hại đang được xác minh, điều tra.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV sản xuất dược – mỹ phẩm GAMMA, có trụ sở chính tại số 18 Nguyễn Hậu, phường Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh, do doanh nghiệp này có nhiều sai phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. Công ty do ông Lý Trọng Chinh làm người đại diện theo pháp luật.

