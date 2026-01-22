Ngày 22/1, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy cửa hàng điện máy tại phường Long Khánh khiến 2 người tử vong.
- Cụ bà ở Hà Nội bị kẻ lừa đảo hack điện thoại, đến tận nhà lấy tiền mặt
- Xe tải tông loạt xe đạp điện trước cổng trường, hai người tử vong thương tâm
Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 5h ngày 22/1, lửa bùng lên ở khu vực cửa hàng điện máy Biên trên đường Hoàng Diệu, phường Long Khánh. Do bên trong nhiều vật liệu dễ cháy và để gần nhau nên lửa nhanh chóng lan nhanh.
Hàng xóm phát hiện hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng cửa bị khóa nên việc dập lửa bất thành. Chỉ trong thời gian ngắn, lửa bao trùm cửa hàng, cột khói bốc cao hàng chục mét.
Theo thông tin từ VnExpress, lực lượng cảnh sát chữa cháy điều động 6 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến dập lửa. Do cửa hàng nằm trung tâm khu dân cư nên nhiều nhà xung quanh hoảng loạn, di dời đồ đạc. Cảnh sát chia làm nhiều mũi đến khống chế ngọn lửa, tránh cháy lan. Đến khoảng 7h, ngọn lửa cơ bản được khống chế.
Nhà bị cháy gồm một trệt, một lửng với diện tích sàn chừng 1.400 m2, trong đó có 700 m2 bị thiêu rụi. Khi lực lượng chức năng tiếp cận đã đưa 3 nạn nhân ra ngoài, trong đó chị Đỗ Quyên 26 tuổi và con trai 1 tuổi đã chết, người chồng bị suy hô hấp nặng được chuyển viện cấp cứu.
Nguyên nhân và thiệt hại đang được xác minh, điều tra.