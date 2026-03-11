Sữa chua "úp ngược" bất bại: Công thức 6 không giúp thành phẩm láng mịn, dẻo quánh

Món ngon mỗi ngày 11/03/2026 05:00

Không chỉ là 'siêu thực phẩm' cho đường ruột, sữa chua nhà làm còn mang đến hương vị thanh khiết khó cưỡng. Chỉ cần nắm vững vài bí quyết nhỏ về nhiệt độ và tỷ lệ, bạn sẽ dễ dàng sở hữu mẻ sữa chua láng mịn, không tách nước, đặc dẻo đến mức có thể 'úp ngược' mà vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu.

Sữa chua 'úp ngược' bất bại: Công thức 6 không giúp thành phẩm láng mịn, dẻo quánh - Ảnh 1

Tận dụng nhiệt nồi sau khi nướng bánh, mình đã có mẻ sữa chua SÁU KHÔNG như ý.

  • Không máy làm sữa chua
  • Không dụng cụ đo nhiệt
  • Không chính xác thời gian
  • Không lọc
  • Không tốn điện
  • Không phải canh chừng.

Cách pha nguyên liệu thì vẫn như cũ:

1000ml sữa tươi không đường

200ml sữa đặc

2 hộp sữa chua không đường để nhiệt độ phòng 5-8h.

Sữa chua 'úp ngược' bất bại: Công thức 6 không giúp thành phẩm láng mịn, dẻo quánh - Ảnh 2

1000ml sữa tươi không đường hoà tan với 200ml sữa đặc, cho lên đun với lửa vừa đến khi nóng già nhưng chưa sôi, khoảng 70độ, cho ngón tay vào thấy rất nóng nhưng vẫn chịu được là đạt.

Cho ra để nguội bớt đến khi chỉ còn hơi ấm (40độ) thì thêm 2 hộp sữa chua không đường vào. Khuấy kỹ cho thật tan, rót hỗn hợp vào từng hũ, xếp sẵn vào khay.

Lần này mình không sử dụng chế độ lên men của nồi mà tận dụng luôn nhiệt nồi mình vừa nướng bánh xong trước đó, nhanh tay xếp khay sữa chua vào, đóng nắp, ủ 12h là có thành phẩm. Cất ngăn mát tủ lạnh ăn dần.

Nếu trước đó nồi để nhiệt độ phòng, chị em có thể làm nóng nồi chiên không dầu với 10p ở nhiệt 180, sau đó xếp khay vào cũng sẽ có kết quả tương tự.

Tha hồ úp ngược, láng mịn, dẻo dính, chua ngọt vừa miệng, vẫn ưng ý như mọi lần phải bật nồi ủ 8 tiếng lận.

Sữa chua nhà làm có thể so với sữa chua đi mu.a nó không rẻ hơn bao nhiêu nhưng mình kiểm soát được nguyên liệu, an toàn và sạch sẽ, lại điều chỉnh được độ chua - ngọt theo khẩu vị nên lúc nào cũng thấy ngon.

Lưu ý nho nhỏ mình thấy:

  • Dụng cụ sử dụng trữ sữa chua phải được tiệt trùng sạch sẽ, khô ráo.
  • Sữa chua không đường phải được để nhiệt độ phòng đủ thời gian.
  • Khi cho sữa chua cái vào, nhiệt sữa đã đun không được nóng, chỉ còn hơi ấm ấm, nóng sẽ làm chế.t men.
  • Nhiệt độ duy trì ủ sữa chua phải được đảm bảo, nếu làm theo cách trên không nên mở nắp nồi ra bất cứ lúc nào.
  • Nguyên liệu sữa tươi, sữa đặc, sữa chua không đường càng ngon thì thành phẩm càng ngon.
Sữa chua 'úp ngược' bất bại: Công thức 6 không giúp thành phẩm láng mịn, dẻo quánh - Ảnh 3

Nguồn: FB Lee Hoa.

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