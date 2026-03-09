Nâng tầm món tráng miệng với sữa chua phô mai béo ngậy, mịn màng không tì vết

Món sữa chua phô mai tại gia chính là kết cấu đặc dẻo, mịn mướt không một chút lợn cợn. Đây là món tráng miệng giải nhiệt tuyệt vời, càng để lạnh sâu ăn càng lôi cuốn, khiến cả người lớn và trẻ nhỏ đều mê mẩn.

Một sự kết hợp hoàn hảo giữa vị chua thanh dịu nhẹ và độ béo ngậy đặc trưng của phô mai. Thành phẩm sữa chua đạt chuẩn phải sánh mịn đến mức có thể 'úp ngược' mà không đổ, dẻo thơm tan ngay đầu lưỡi. Đặc biệt khi để lạnh, từng thìa sữa chua mịn màng, thanh mát sẽ mang đến cảm giác sảng khoái cực độ mà không hề gây ngán.

Nâng tầm món tráng miệng với sữa chua phô mai béo ngậy, mịn màng không tì vết - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Sữa tươi không đường TH : 5 gói (1,1 lit)

Sữa đặc ông thọ: 1 lon (có thể ít hơn cũng được)

Sữa chua TH: 1,5 hủ (hết lạnh)

Phô mai bò cười: 6 miếng

Bơ lạt: 100gr (nếu dùng bơ anchor có màu vàng)

Nâng tầm món tráng miệng với sữa chua phô mai béo ngậy, mịn màng không tì vết - Ảnh 2

Cách làm:

Cho sữa tươi và sữa đặc đun trên bếp đến khi sôi lăn tăn ( không để sôi già) rồi tắt bếp.

Bơ + phô mai + ít sữa đã nấu vào máy xay sinh tố xay nhuyễn rồi cho vào hỗn hợp sữa khuấy đều.

Đợi sữa nguội hẳn mới cho sữa chua vào hỗn hợp trên, khuấy đều rồi rót ra hũ, mặt trên có bọt thì vớt bỏ bọt.

Bật nồi chiên làm nóng lò 180 độ 10 phút, xong thì rút điện tắt hẳn, cho sữa chua vào đậy nắp ủ 10-12 tiếng tuỳ thích chua nhiều hay ít.

Nâng tầm món tráng miệng với sữa chua phô mai béo ngậy, mịn màng không tì vết - Ảnh 3

Lưu ý: Dung cụ làm sữa chua phải trụng qua nước sôi hoặc phải khô ráo hẳn tránh dính nước lạnh dễ bị tách nước và nhớt.

Nguồn: Xu Huỳnh

