Kể từ ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 09/03/2026 16:14

3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm.

Tuổi Tỵ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ phát triển rực rỡ và hanh thông. Để có thể đạt được thành công như hiện tại, bản mệnh đã luôn cố gắng không ngừng nghỉ và rèn luyện bản thân để trở thành một người xuất sắc hơn.

Hơn nữa, tài lộc của bản mệnh hanh thông thịnh vượng. Với người đang có dự án, đầu tư, buôn bán kinh doanh thì nay quả là ngày đại cát đại lợi, làm gì cũng suôn sẻ và hứa hẹn những khoản thu nhập tốt hơn hẳn so với thời gian trước.

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Công việc của người tuổi Tuất sẽ xuất hiện nhiều điểm sáng. Bản mệnh luôn cẩn trọng trong công việc, phân chia nhiệm vụ rõ ràng và luôn giải quyết các vấn đề một cách triệt để. Chính điều này khiến cấp trên rất hài lòng và cân nhắc bạn lên vị trí cao hơn. Con giáp này có nhiều khoản thu trong hôm nay nên không cần lo về tài chính. Bạn có thể sử dụng một phần tiền kiếm được để đầu tư sinh lời hoặc đầu tư phát triển bản thân.

Vận trình tình duyên hòa thuận. Hai bạn dần tìm được tiếng nói chung thông qua những cuộc chia sẻ tâm sự với nhau. Sau thời gian cảm thấy không hài lòng về đối phương thì giờ đây cả hai đều cảm thấy người kia thật sự là định mệnh của mình.

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình tài lộc của người tuổi Hợi sẽ trở nên tươi sáng và suôn sẻ hơn trước. Thu nhập đều đặn cộng với các khoản tích góp đảm bảo cho con giáp này nguồn tài chính ổn định. Nhờ thế, bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu, không phải đắn đo nhiều.

Ngoài ra, vận trình tình duyên khá hài hòa, yên ấm. Mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia vô cùng ngọt ngào, lãng mạn, bản mệnh có một người bạn đời biết thấu hiểu và sẻ chia. Còn người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng.

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, 9 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, 9 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ