Danh tính kẻ cầm đầu giả mạo công ty xổ số, trang web mua bán lừa hơn 2.300 tỷ đồng

Đời sống 09/03/2026 15:47

Quá trình điều tra công an xác định các đối tượng giả mạo Công ty Xổ số điện toán Việt Nam và lập các trang web kinh doanh, mua bán hàng hóa nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người dân với tổng số tiền hơn 2.300 tỷ đồng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 9/3, Bộ Công an cho biết Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, có thư khen gửi Công an tỉnh Cao Bằng biểu dương thành tích đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, thời gian qua, Công an tỉnh Cao Bằng đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá thành công 2 nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn.

Từ đó, cơ quan điều tra đã bắt, khởi tố 63 đối tượng, thu giữ 87 máy tính, 85 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án.

Danh tính kẻ cầm đầu giả mạo công ty xổ số, trang web mua bán lừa hơn 2.300 tỷ đồng - Ảnh 1
Đại tá Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra trong chuyên án lừa đảo xuyên quốc gia - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Dân trí, quá trình điều tra, cảnh sát xác định các đối tượng đã giả mạo công ty xổ số điện toán Việt Nam và các trang web kinh doanh, mua bán hàng hóa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người dân với số tiền hơn 2.300 tỷ đồng.

"Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Cao Bằng trong triển khai thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản", thư khen nhấn mạnh.

Danh tính kẻ cầm đầu giả mạo công ty xổ số, trang web mua bán lừa hơn 2.300 tỷ đồng - Ảnh 2
Các đối tượng liên quan trong vụ án - Ảnh: Báo Dân trí

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, kết quả khám phá vụ án đã phản ánh sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ ở trong và ngoài nước. Qua đó góp phần ngăn chặn thiệt hại tài sản cho người dân, răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng công an.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long đề nghị Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan điều tra, mở rộng vụ án, xử lý triệt để các đối tượng theo quy định pháp luật; đồng thời tổ chức tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn phạm tội để nâng cao cảnh giác cho người dân. 

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