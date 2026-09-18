Quan Hiểu Đồng đón tuổi 29 với bộ ảnh mới đầy cuốn hút

Nữ diễn viên diện chiếc váy ren hoa tông kem pha hồng, thiết kế tay dài với phần cổ và tay áo được nhấn bằng những đường ren mềm mại. Trang phục mang hơi hướng cổ điển, đồng thời tôn lên vẻ thanh thoát của nữ diễn viên.

Trong bộ ảnh sinh nhật, Quan Hiểu Đồng lựa chọn phong cách nữ tính, nhẹ nhàng. Nữ diễn viên viết ngắn gọn: “Tuổi mới, tiếp tục nhảy nhót vui vẻ nhé”. Lời nhắn cùng loạt hình ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Bối cảnh chụp ảnh được thực hiện bên hồ nước và trên những bãi cỏ xanh. Quan Hiểu Đồng xuất hiện với nhiều biểu cảm và cách tạo dáng khác nhau. Có lúc cô đưa một bông hoa hồng lên gần môi, hướng ánh mắt về phía ống kính. Ở khung hình khác, nữ diễn viên quay lưng, cầm bó hoa nhiều màu sắc rồi nhẹ nhàng ngoái lại.

Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh nhận được lượng tương tác đáng kể. Nhiều khán giả gửi lời chúc tuổi mới và dành lời khen cho diện mạo của Quan Hiểu Đồng. Phía studio cũng chia sẻ lời chúc, kỳ vọng tuổi 29 của nữ diễn viên sẽ là hành trình nhiều màu sắc và rực rỡ.

Sinh nhật năm nay của Quan Hiểu Đồng tiếp tục diễn ra trong bối cảnh chuyện tình cảm giữa cô và Lộc Hàm vẫn được công chúng quan tâm. Hai người công khai hẹn hò từ năm 2017 và từng là một trong những cặp đôi được chú ý của làng giải trí Trung Quốc. Từ năm 2024, những tin đồn về rạn nứt bắt đầu xuất hiện, sau đó đến tháng 2/2025 có thông tin cho rằng cả hai đã chia tay. Tuy nhiên, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm chưa trực tiếp xác nhận tình trạng mối quan hệ.

Trước đây, Lộc Hàm từng nhiều lần gửi lời chúc sinh nhật Quan Hiểu Đồng vào đúng 0h. Tuy nhiên, từ năm 2025, sự im lặng của cả hai vào những dịp đặc biệt tiếp tục khiến công chúng đặt câu hỏi. Trong ngày sinh nhật tuổi 29, Quan Hiểu Đồng chỉ chia sẻ những hình ảnh rạng rỡ và không đề cập đến chuyện tình cảm.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên vẫn duy trì sức hút qua các dự án phim ảnh. Bước sang tuổi 29, Quan Hiểu Đồng lựa chọn đón sinh nhật bằng hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính cùng thông điệp tích cực về một chặng đường mới.