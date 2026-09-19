Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 19/09/2026 15:04

Những năm gần đây, siêu sao võ thuật Lý Liên Kiệt giảm đáng kể hoạt động nghệ thuật. Sức khỏe của nam diễn viên thường xuyên được công chúng quan tâm, đặc biệt sau những tin đồn về tình trạng bệnh tật và ngoại hình thay đổi.

Mới đây, Lý Liên Kiệt đăng tải một video chia sẻ về cuộc sống hiện tại và bất ngờ đề cập đến vấn đề trí nhớ. Nam diễn viên cho biết ông đang gặp tình trạng mất trí nhớ, đồng thời nói về cảm giác tê ở tay: “Tê rồi, không cử động nữa”. Qua video, tài tử 63 tuổi cũng để lộ vẻ ngoài mệt mỏi.

Trong đoạn chia sẻ, Lý Liên Kiệt cho biết ông muốn tạm gác công việc và dành thời gian nghỉ ngơi. Nam diễn viên nói lịch trình hằng ngày gần như kín mít, trong khi bản thân chỉ muốn có một ngày được hoàn toàn thư giãn, thậm chí ngủ cả ngày mà không bị công việc làm phiền.

“Không muốn làm gì cả” là tâm trạng được Lý Liên Kiệt nhắc đến nhiều lần. Hình ảnh ông gần như nằm gục trên bàn trong lúc trò chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Đặc biệt, những chia sẻ này được quan tâm trong bối cảnh sức khỏe của ngôi sao võ thuật Hong Kong từ lâu đã là chủ đề được công chúng theo dõi.

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe - Ảnh 1

Hồi tháng 5, trong chuyến quảng bá cuốn sách tiếng Anh “Beyond life and death” tại New York, Lý Liên Kiệt từng nhắc đến những chấn thương kéo dài sau nhiều năm đóng phim hành động. Ông cho biết từng gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng như chấn thương cột sống và gãy xương sườn.

Do những chấn thương cũ, nam diễn viên hiện không thể tập luyện với cường độ như người bình thường. Thay vào đó, ông duy trì việc tập Thái Cực Quyền và thỉnh thoảng chơi bóng bàn cùng vợ. Theo Lý Liên Kiệt, mục đích chủ yếu là vận động cơ thể thay vì cạnh tranh thắng thua.

Trước đó, tài tử cũng từng trải qua giai đoạn sức khỏe ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống và công việc. Năm 2013, ông được chẩn đoán mắc cường giáp và phải điều trị bằng thuốc. Việc sử dụng thuốc từng khiến cân nặng tăng nhanh, ngoại hình thay đổi, thậm chí ông lo ngại khán giả sẽ không còn muốn nhìn thấy mình trên màn ảnh.

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe - Ảnh 2

Lý Liên Kiệt từng chia sẻ rằng ông phối hợp điều trị với bác sĩ và cố gắng duy trì tinh thần tích cực. Theo nam diễn viên, thay vì than phiền về những thay đổi không thể kiểm soát, ông lựa chọn xem đây là cơ hội để rèn luyện nội tâm.

Những năm gần đây, tình trạng cường giáp của Lý Liên Kiệt được cho là đã được kiểm soát khá tốt. Tuy nhiên, chia sẻ mới nhất về vấn đề trí nhớ và sức khỏe thể chất tiếp tục khiến người hâm mộ dành nhiều sự quan tâm cho cuộc sống hiện tại của ông.

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Hơn 40 năm cống hiến, Lý Liên Kiệt vẫn được xem là một trong những tượng đài vĩ đại nhất của điện ảnh võ thuật Hoa ngữ. Không chỉ chinh phục khán giả bằng những màn võ thuật đẹp mắt, ông còn góp phần đưa phim hành động Trung Quốc vươn tầm quốc tế, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ diễn viên sau này.

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