Lý Liên Kiệt xuất hiện bên gia đình trong lần tái xuất hiếm hoi

Sao quốc tế 08/06/2026 16:10

Những ngày qua, loạt ảnh gia đình của Lý Liên Kiệt tại Nepal nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Đây là một trong số ít lần nam diễn viên công khai xuất hiện cùng vợ và các con sau nhiều năm sống kín tiếng.

Những ngày qua, loạt hình ảnh gia đình của Lý Liên Kiệt trong chuyến đi Nepal bất ngờ lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Đây cũng là một trong số ít lần nam diễn viên võ thuật nổi tiếng xuất hiện công khai bên vợ và các con sau thời gian dài sống kín tiếng.

Ở tuổi 63, Lý Liên Kiệt gây chú ý với diện mạo được nhận xét là cải thiện rõ rệt so với những hình ảnh từng khiến người hâm mộ lo lắng trước đây. Gương mặt ông trông tươi tắn hơn, thần sắc ổn định và tinh thần thoải mái, tạo cảm giác trẻ trung hơn so với tuổi thật.

Lý Liên Kiệt xuất hiện bên gia đình trong lần tái xuất hiếm hoi - Ảnh 1

Bên cạnh đó, vợ ông – Lợi Trí, cựu hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc), cũng trở thành tâm điểm bàn luận. Trong những bức ảnh mới, bà xuất hiện với mái tóc ngắn, kính gọng đen và phong cách giản dị. So với hình ảnh trước đây, Lợi Trí được nhận xét có vẻ ngoài rạng rỡ, đầy đặn và tự nhiên hơn, mang lại cảm giác bình yên, nhẹ nhàng.

Sự thay đổi tích cực của cả hai nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ, đặc biệt trong bối cảnh Lý Liên Kiệt từng nhiều lần vướng tin đồn về sức khỏe sa sút trong những năm gần đây.

Một chi tiết đáng chú ý khác là hình ảnh chuỗi hạt Phật giáo luôn xuất hiện trên cổ tay nam diễn viên. Trong loạt ảnh mới, ông tiếp tục đeo vật phẩm quen thuộc này – món đồ từng được nhìn thấy cả trong thời gian ông điều trị sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u lành tính vào năm ngoái.

Lý Liên Kiệt xuất hiện bên gia đình trong lần tái xuất hiếm hoi - Ảnh 2Lý Liên Kiệt xuất hiện bên gia đình trong lần tái xuất hiếm hoi - Ảnh 3

Dù từng có nhiều đồn đoán về giá trị của chuỗi hạt, điều khiến công chúng quan tâm hơn cả lại là ý nghĩa tinh thần mà nó mang lại. Nhiều năm qua, Lý Liên Kiệt theo đuổi lối sống hướng nội, chú trọng sự bình an và cân bằng nội tâm thay vì danh tiếng hay vật chất.

Trước đó, nam diễn viên từng xác nhận mắc bệnh cường giáp và phải điều trị dài hạn, khiến ngoại hình thay đổi đáng kể và kéo theo nhiều tin đồn trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, những hình ảnh mới tại Nepal phần nào cho thấy sự ổn định hơn trong cuộc sống của ngôi sao võ thuật.

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