Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên khiến fan "lụi tim" với bộ ảnh cưới

Đoàn phim Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn vừa tung loạt ảnh cưới của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên, nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Những khung hình lãng mạn tái hiện chuyện tình của Mộ Dung Thanh Dịch và Nhậm Tố Tố trong bối cảnh Thượng Hải thời Dân Quốc khiến người hâm mộ không ngừng chia sẻ và dành nhiều lời khen cho độ đẹp đôi của cặp diễn viên.

Trong bộ ảnh mới đây, Trương Lăng Hách xuất hiện với bộ tuxedo đen lịch lãm, toát lên vẻ điển trai và sang trọng của một quý ông thời Dân Quốc. Trong khi đó, Vương Sở Nhiên gây ấn tượng khi diện váy cưới phong cách vintage kết hợp khăn voan, mũ lưới và trang sức ngọc trai, mang vẻ đẹp vừa cổ điển vừa thanh lịch. Sự kết hợp giữa gam màu ấm, không gian nội thất mang hơi thở hoài cổ và cách tạo dáng tinh tế đã tạo nên những khung hình đậm chất điện ảnh. Không chỉ gây ấn tượng bởi tạo hình, ánh mắt và cử chỉ của hai diễn viên cũng trở thành tâm điểm chú ý. Những khoảnh khắc nắm tay, ôm nhau hay lặng lẽ nhìn đối phương được khán giả nhận xét giàu cảm xúc, thể hiện rõ sự ăn ý giữa Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên. Nhiều người thậm chí cho rằng "chemistry" của cả hai ngày càng thuyết phục, góp phần làm tăng sức hút cho bộ phim.

Loạt ảnh được công bố đúng thời điểm Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn đang phát sóng, được xem là một trong những hoạt động quảng bá quan trọng của đoàn phim. Sau khi bộ ảnh xuất hiện, nhiều khán giả bày tỏ kỳ vọng chuyện tình nhiều sóng gió của Mộ Dung Thanh Dịch và Nhậm Tố Tố sẽ sớm có những khoảnh khắc hạnh phúc sau chuỗi biến cố liên tiếp.

Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn thuộc thể loại tình cảm, dân quốc, được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Nếu Giây Phút Ấy Chúng Ta Không Gặp Nhau của Phỉ Ngã Tư Tồn. Bộ phim chính thức lên sóng từ ngày 19/7 trên nền tảng iQIYI với tổng cộng 33 tập. Trong phim, Trương Lăng Hách vào vai Mộ Dung Thanh Dịch - người thừa kế của một gia tộc quân phiệt nhưng có tuổi thơ nhiều bi kịch vì bị tráo đổi thân phận. Vương Sở Nhiên đảm nhận vai Nhậm Tố Tố (Phương Mục Lan), cô gái từng cứu mạng Thanh Dịch khi cả hai còn nhỏ. Sau nhiều năm xa cách, họ gặp lại và nảy sinh tình cảm nhưng liên tục bị cuốn vào những hiểu lầm, âm mưu và trách nhiệm với đất nước. Với nội dung ngược tâm, bối cảnh Dân Quốc được đầu tư chỉn chu cùng sự kết hợp của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên, Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Việc đoàn phim tung bộ ảnh cưới không chỉ góp phần hâm nóng sức hút của tác phẩm mà còn khiến người xem càng thêm mong chờ cái kết dành cho cặp đôi chính.

Một vai diễn giúp Trương Lăng Hách bứt phá, vượt cả Vương Nhất Bác và Lưu Vũ Ninh Bảng xếp hạng được tạo nên từ nhiều yếu tố như sức ảnh hưởng của phim ảnh, hoạt động thời trang, thương hiệu và các sự kiện cá nhân. Trong khi Trương Lăng Hách bùng nổ nhờ bộ phim cổ trang “Trục ngọc”, Vương Nhất Bác tiếp tục duy trì sức hút dù ít hoạt động phim ảnh, còn Lưu Vũ Ninh tạo dấu ấn nhờ loạt dự án cổ trang và hoạt động âm nhạc.

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