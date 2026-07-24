Một vai diễn giúp Trương Lăng Hách bứt phá, vượt cả Vương Nhất Bác và Lưu Vũ Ninh

Sao quốc tế 24/07/2026 17:45

Bảng xếp hạng được tạo nên từ nhiều yếu tố như sức ảnh hưởng của phim ảnh, hoạt động thời trang, thương hiệu và các sự kiện cá nhân. Trong khi Trương Lăng Hách bùng nổ nhờ bộ phim cổ trang “Trục ngọc”, Vương Nhất Bác tiếp tục duy trì sức hút dù ít hoạt động phim ảnh, còn Lưu Vũ Ninh tạo dấu ấn nhờ loạt dự án cổ trang và hoạt động âm nhạc.

Mới đây, một nền tảng Big Data đã công bố bảng xếp hạng mức độ thảo luận của các nam diễn viên Hoa ngữ sinh trong giai đoạn 1990-1999 trong một năm qua (từ 20.7.2025 đến 19.7.2026). Kết quả cho thấy sức nóng của dàn sao nam 9X có nhiều biến động, trong đó Trương Lăng Hách bất ngờ vươn lên dẫn đầu.

Bảng xếp hạng được tạo nên từ nhiều yếu tố như sức ảnh hưởng của phim ảnh, hoạt động thời trang, thương hiệu và các sự kiện cá nhân. Trong khi Trương Lăng Hách bùng nổ nhờ bộ phim cổ trang “Trục ngọc”, Vương Nhất Bác tiếp tục duy trì sức hút dù ít hoạt động phim ảnh, còn Lưu Vũ Ninh tạo dấu ấn nhờ loạt dự án cổ trang và hoạt động âm nhạc.

Một vai diễn giúp Trương Lăng Hách bứt phá, vượt cả Vương Nhất Bác và Lưu Vũ Ninh - Ảnh 1

Đáng chú ý, phim cổ trang tiếp tục chứng minh vị thế là “bệ phóng ngôi sao” của màn ảnh Hoa ngữ. Những tác phẩm được quan tâm nhất của nhiều cái tên trong nhóm đầu như Trương Lăng Hách, Lưu Vũ Ninh, Tiêu Chiến hay Thành Nghị đều thuộc thể loại này.

Trương Lăng Hách đứng đầu bảng xếp hạng với 418.944 bài đăng liên quan. Thành tích này phần lớn đến từ “Trục ngọc” – bộ phim giúp tên tuổi nam diễn viên tăng mạnh. Riêng tác phẩm này tạo ra 136.984 lượt thảo luận, chiếm gần một phần ba tổng lượng chú ý dành cho anh. Dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều, vai diễn trong phim vẫn giúp Trương Lăng Hách thu hút lượng lớn người hâm mộ.

Vương Nhất Bác xếp thứ hai với 210.155 bài đăng. Điểm đặc biệt là nam diễn viên vẫn duy trì độ nóng dù đã khoảng 2 năm không có phim điện ảnh hay truyền hình mới. Những chủ đề được quan tâm nhiều nhất liên quan đến anh đến từ phim tài liệu “Khám phá vùng đất mới 2”, tác phẩm đình đám “Trần tình lệnh” và các hoạt động thời trang.

Một vai diễn giúp Trương Lăng Hách bứt phá, vượt cả Vương Nhất Bác và Lưu Vũ Ninh - Ảnh 2

Ngoài lĩnh vực diễn xuất, Vương Nhất Bác còn tạo sức hút nhờ vị thế trong ngành thời trang khi hợp tác với nhiều thương hiệu lớn. Những lần xuất hiện tại các tuần lễ thời trang quốc tế cũng thường xuyên trở thành đề tài bàn luận.

Lưu Vũ Ninh đứng thứ ba với 175.902 bài đăng. Nam diễn viên ghi dấu ấn mạnh qua các phim cổ trang như “Khom lưng”, “Thư quyển nhất mộng”, “Nhất niệm quan sơn” và “Châu liêm ngọc mạc”. Bên cạnh diễn xuất, khả năng ca hát và hoạt động trên nhiều nền tảng giúp anh duy trì lượng thảo luận ổn định.

Các vị trí tiếp theo trong Top 10 lần lượt thuộc về Tiêu Chiến, Thành Nghị, Vương Hạc Đệ, Đàn Kiện Thứ, Hầu Minh Hạo, Dương Dương và Thừa Lỗi.

Kết quả này cho thấy phim cổ trang vẫn là một trong những yếu tố quan trọng giúp các nam diễn viên Hoa ngữ thế hệ mới gia tăng danh tiếng, đồng thời phản ánh cuộc cạnh tranh ngày càng sôi động giữa những gương mặt nổi bật của màn ảnh Trung Quốc.

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