Tạ Đình Phong tổ chức concert chỉ ít ngày sau mất mát lớn, nguyên nhân được hé lộ

Sao quốc tế 24/07/2026 17:34

Tài tử Tạ Hiền qua đời đúng thời điểm con trai ông là Tạ Đình Phong đang thực hiện chuyến lưu diễn “Evolution Nic Live”.

Sự ra đi của tài tử Tạ Hiền đúng vào thời điểm con trai ông – Tạ Đình Phong – đang thực hiện chuyến lưu diễn lớn “Evolution Nic Live” khiến nhiều khán giả không khỏi quan tâm. Đây là tour diễn cá nhân quy mô lớn đầu tiên của nam ca sĩ sau hơn 20 năm, bắt đầu tại Hong Kong (Trung Quốc) năm 2025 và dự kiến tiếp tục mở rộng đến nhiều thành phố ở Trung Quốc đại lục trong năm 2026.

Tạ Đình Phong dự kiến có buổi biểu diễn tại Thanh Đảo vào ngày 25-26.7. Khi thông tin Tạ Hiền qua đời được công bố ngày 20.7, nhiều người hâm mộ lo lắng concert có thể bị hoãn. Tuy nhiên, vài ngày sau, hình ảnh Tạ Đình Phong xuất hiện tại địa điểm tổng duyệt cho thấy chương trình nhiều khả năng vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Tạ Đình Phong tổ chức concert chỉ ít ngày sau mất mát lớn, nguyên nhân được hé lộ - Ảnh 1

Theo truyền thông, nam ca sĩ từng dự định di chuyển bằng máy bay riêng nhưng sau đó thay đổi, cùng ê-kíp đến Thanh Đảo bằng chuyến bay dân dụng. Hình ảnh anh âm thầm chuẩn bị cho đêm diễn khiến nhiều khán giả xúc động, cho rằng nam nghệ sĩ đang cố gắng hoàn thành tâm nguyện của cha.

Một số nguồn tin cho biết Tạ Hiền thực tế đã qua đời ngày 16.7. Gia đình làm theo di nguyện của ông, tổ chức hậu sự kín đáo và không mở lễ viếng công khai. Tạ Đình Phong được cho là đã ở bên cha trong những giây phút cuối đời, sau đó nén đau buồn để tiếp tục công việc.

Trong bài đăng tưởng niệm cha, Tạ Đình Phong nhắc lại câu nói quen thuộc của Tạ Hiền: “The show must go on” – “Buổi biểu diễn phải tiếp tục”. Anh cũng mong mọi người nhớ về cha bằng niềm vui thay vì nước mắt, bởi ông luôn là người coi trọng phong thái và sự mạnh mẽ.

Tạ Đình Phong tổ chức concert chỉ ít ngày sau mất mát lớn, nguyên nhân được hé lộ - Ảnh 2

Mối quan hệ giữa Tạ Đình Phong và cha từng có khoảng cách. Khi còn trẻ, anh từng có những phát ngôn khiến bản thân day dứt nhiều năm. Đến năm 2011, khi nhận giải Ảnh đế Kim Tượng, Tạ Đình Phong đã nghẹn ngào xin lỗi cha và thừa nhận sự non nớt của mình khi còn trẻ.

Những năm cuối đời, Tạ Hiền được con trai chăm sóc chu đáo. Tạ Đình Phong sắp xếp cho cha sống trong căn hộ hướng biển và có đội ngũ chăm sóc chuyên nghiệp túc trực thường xuyên.

Việc tiếp tục concert sau mất mát lớn không chỉ là quyết định nghề nghiệp, mà còn được xem như cách Tạ Đình Phong thực hiện lời nhắn nhủ cuối cùng của người cha – tiếp tục bước lên sân khấu và giữ vững tinh thần.

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