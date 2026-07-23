Từ kỳ vọng đến tranh cãi, phim mới của Trương Lăng Hách gây chú ý

Sao quốc tế 23/07/2026 17:39

Ngày 19/7, bộ phim dân quốc Giây phút ấy vượt quá giới hạn do Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đóng chính chính thức phát hành trên hai nền tảng iQIYI và Tencent Video. Tác phẩm từng nhận được nhiều sự chú ý trước ngày ra mắt khi chuyển thể từ tiểu thuyết Nếu giây phút ấy ta không gặp nhau của Phỉ Ngã Tư Tồn, đồng thời sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng cùng câu chuyện tình yêu xen lẫn thù hận đầy kịch tính.

Ngay sau những tập đầu tiên, bộ phim nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận. Nhiều khán giả bày tỏ thất vọng về chất lượng hình ảnh, cách kể chuyện và phần xử lý kịch bản, khiến kỳ vọng dành cho dự án giảm sút đáng kể.

Giây phút ấy vượt quá giới hạn lấy bối cảnh Thượng Hải những năm 1930, xoay quanh mối tình nhiều đau thương giữa Mộ Dung Thanh Dịch (Trương Lăng Hách) và Nhậm Tố Tố (Vương Sở Nhiên).

Mộ Dung Thanh Dịch vốn là con trai út của một gia tộc quân phiệt. Ngay từ khi chào đời, anh bị tráo đổi và rơi vào tay kẻ thù của gia đình, phải trải qua tuổi thơ đầy tổn thương, bạo hành và thiếu thốn tình thân. Trong một lần chạy trốn giữa đêm mưa, anh được Nhậm Tố Tố, con gái của một gia đình kinh doanh dược liệu, cứu giúp.

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Tuy nhiên, hành động thiện lương ấy lại kéo theo bi kịch khi gia đình Nhậm Tố Tố bị cuốn vào vòng xoáy thù hận và chịu cảnh diệt môn. Nhiều năm sau, Mộ Dung Thanh Dịch lấy lại thân phận thật, trở thành nhân vật có địa vị trong gia tộc quân phiệt. Trong khi đó, Nhậm Tố Tố trở về Thượng Hải để tìm kiếm sự thật về quá khứ.

Cuộc gặp lại giữa hai người mở ra một mối quan hệ phức tạp khi tình yêu, thù hận và những tổn thương năm xưa liên tục va chạm. Không chỉ khai thác chuyện tình cảm, bộ phim còn muốn khắc họa sự mất mát và những lựa chọn nghiệt ngã của con người trong thời kỳ biến động.

Dù có nội dung giàu kịch tính, tác phẩm vẫn gặp nhiều phản ứng trái chiều sau khi phát sóng. Theo Sina, phần mở đầu sử dụng hình ảnh tạo bằng AI là một trong những chi tiết gây tranh cãi nhất. Một số khán giả cho rằng phần hình ảnh này còn thô sơ, thiếu tự nhiên và chưa tương xứng với quy mô quảng bá của dự án.

Từ kỳ vọng đến tranh cãi, phim mới của Trương Lăng Hách gây chú ý - Ảnh 2

Bên cạnh đó, phong cách quay phim và xử lý hình ảnh cũng nhận nhiều lời phàn nàn. Bộ lọc làm đẹp quá mức khiến gương mặt diễn viên bị làm mờ, làm giảm cảm giác cổ điển và nặng nề vốn có của dòng phim dân quốc. Một số ý kiến nhận xét tổng thể hình ảnh giống phong cách chụp ảnh thương mại hơn là một tác phẩm truyền hình có đầu tư.

Ngoài yếu tố hình ảnh, nhịp kể chuyện cũng là điểm khiến khán giả tranh luận. Phim liên tục đưa vào các tình tiết lớn như bi kịch gia đình, chạy trốn, tái ngộ và xung đột tình cảm ngay từ đầu, khiến mạch truyện bị đánh giá là quá nhanh, thiếu chiều sâu.

Việc Giây phút ấy vượt quá giới hạn từng được kỳ vọng là dự án nổi bật nhưng lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều cho thấy sức ép lớn đối với Trương Lăng Hách và ê-kíp. Trong bối cảnh thị trường phim Hoa ngữ cạnh tranh gay gắt, tên tuổi diễn viên cùng câu chuyện hấp dẫn vẫn chưa đủ để bảo đảm thành công nếu chất lượng tổng thể không đáp ứng kỳ vọng của khán giả.

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