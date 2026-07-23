Từ kỳ vọng đến tranh cãi, phim mới của Trương Lăng Hách gây chú ý

Sao quốc tế 23/07/2026 17:39

Ngày 19/7, bộ phim dân quốc Giây phút ấy vượt quá giới hạn do Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đóng chính chính thức phát hành trên hai nền tảng iQIYI và Tencent Video. Tác phẩm từng nhận được nhiều sự chú ý trước ngày ra mắt khi chuyển thể từ tiểu thuyết Nếu giây phút ấy ta không gặp nhau của Phỉ Ngã Tư Tồn, đồng thời sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng cùng câu chuyện tình yêu xen lẫn thù hận đầy kịch tính.

Ngay sau những tập đầu tiên, bộ phim nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận. Nhiều khán giả bày tỏ thất vọng về chất lượng hình ảnh, cách kể chuyện và phần xử lý kịch bản, khiến kỳ vọng dành cho dự án giảm sút đáng kể.

Giây phút ấy vượt quá giới hạn lấy bối cảnh Thượng Hải những năm 1930, xoay quanh mối tình nhiều đau thương giữa Mộ Dung Thanh Dịch (Trương Lăng Hách) và Nhậm Tố Tố (Vương Sở Nhiên).

Mộ Dung Thanh Dịch vốn là con trai út của một gia tộc quân phiệt. Ngay từ khi chào đời, anh bị tráo đổi và rơi vào tay kẻ thù của gia đình, phải trải qua tuổi thơ đầy tổn thương, bạo hành và thiếu thốn tình thân. Trong một lần chạy trốn giữa đêm mưa, anh được Nhậm Tố Tố, con gái của một gia đình kinh doanh dược liệu, cứu giúp.

Từ kỳ vọng đến tranh cãi, phim mới của Trương Lăng Hách gây chú ý - Ảnh 1

Tuy nhiên, hành động thiện lương ấy lại kéo theo bi kịch khi gia đình Nhậm Tố Tố bị cuốn vào vòng xoáy thù hận và chịu cảnh diệt môn. Nhiều năm sau, Mộ Dung Thanh Dịch lấy lại thân phận thật, trở thành nhân vật có địa vị trong gia tộc quân phiệt. Trong khi đó, Nhậm Tố Tố trở về Thượng Hải để tìm kiếm sự thật về quá khứ.

Cuộc gặp lại giữa hai người mở ra một mối quan hệ phức tạp khi tình yêu, thù hận và những tổn thương năm xưa liên tục va chạm. Không chỉ khai thác chuyện tình cảm, bộ phim còn muốn khắc họa sự mất mát và những lựa chọn nghiệt ngã của con người trong thời kỳ biến động.

Dù có nội dung giàu kịch tính, tác phẩm vẫn gặp nhiều phản ứng trái chiều sau khi phát sóng. Theo Sina, phần mở đầu sử dụng hình ảnh tạo bằng AI là một trong những chi tiết gây tranh cãi nhất. Một số khán giả cho rằng phần hình ảnh này còn thô sơ, thiếu tự nhiên và chưa tương xứng với quy mô quảng bá của dự án.

Từ kỳ vọng đến tranh cãi, phim mới của Trương Lăng Hách gây chú ý - Ảnh 2

Bên cạnh đó, phong cách quay phim và xử lý hình ảnh cũng nhận nhiều lời phàn nàn. Bộ lọc làm đẹp quá mức khiến gương mặt diễn viên bị làm mờ, làm giảm cảm giác cổ điển và nặng nề vốn có của dòng phim dân quốc. Một số ý kiến nhận xét tổng thể hình ảnh giống phong cách chụp ảnh thương mại hơn là một tác phẩm truyền hình có đầu tư.

Ngoài yếu tố hình ảnh, nhịp kể chuyện cũng là điểm khiến khán giả tranh luận. Phim liên tục đưa vào các tình tiết lớn như bi kịch gia đình, chạy trốn, tái ngộ và xung đột tình cảm ngay từ đầu, khiến mạch truyện bị đánh giá là quá nhanh, thiếu chiều sâu.

Việc Giây phút ấy vượt quá giới hạn từng được kỳ vọng là dự án nổi bật nhưng lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều cho thấy sức ép lớn đối với Trương Lăng Hách và ê-kíp. Trong bối cảnh thị trường phim Hoa ngữ cạnh tranh gay gắt, tên tuổi diễn viên cùng câu chuyện hấp dẫn vẫn chưa đủ để bảo đảm thành công nếu chất lượng tổng thể không đáp ứng kỳ vọng của khán giả.

Trương Lăng Hách tạo hiệu ứng, Chung Hán Lương và Hà Nhuận Đông bất ngờ gây sốt

Trương Lăng Hách tạo hiệu ứng, Chung Hán Lương và Hà Nhuận Đông bất ngờ gây sốt

Sự lên sóng của bộ phim Giây phút ấy vượt giới hạn do Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đóng chính bất ngờ tạo hiệu ứng ngoài dự đoán. Thay vì chỉ giúp dàn diễn viên của tác phẩm thu hút sự chú ý, bộ phim còn khiến hai ngôi sao kỳ cựu Chung Hán Lương và Hà Nhuận Đông được khán giả nhắc đến nhiều trở lại.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Lăng Hách sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Trương Lăng Hách tạo hiệu ứng, Chung Hán Lương và Hà Nhuận Đông bất ngờ gây sốt

Trương Lăng Hách tạo hiệu ứng, Chung Hán Lương và Hà Nhuận Đông bất ngờ gây sốt

Phim mới của Trương Lăng Hách gây tranh luận vì phần hình ảnh bị nghi lạm dụng AI

Phim mới của Trương Lăng Hách gây tranh luận vì phần hình ảnh bị nghi lạm dụng AI

Từ 'Tướng quân kem nền' đến biệt danh mới, Trương Lăng Hách liên tục gây chú ý

Từ 'Tướng quân kem nền' đến biệt danh mới, Trương Lăng Hách liên tục gây chú ý

'Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn' của Trương Lăng Hách vấp nhiều ý kiến trái chiều vì đâu?

'Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn' của Trương Lăng Hách vấp nhiều ý kiến trái chiều vì đâu?

Trương Lăng Hách vướng tranh cãi vì fandom gây sức ép đòi gạch tên Lư Dục Hiểu

Trương Lăng Hách vướng tranh cãi vì fandom gây sức ép đòi gạch tên Lư Dục Hiểu

Trương Lăng Hách vấp ý kiến trái chiều sau màn so sánh với Chung Hán Lương

Trương Lăng Hách vấp ý kiến trái chiều sau màn so sánh với Chung Hán Lương

TIN MỚI NHẤT

Thấy tờ giấy lạ dưới gầm giường bạn gái, tôi tò mò nhặt lên xem rồi rụng rời tay chân

Thấy tờ giấy lạ dưới gầm giường bạn gái, tôi tò mò nhặt lên xem rồi rụng rời tay chân

Tâm sự Eva 43 phút trước
Phát hiện bí mật động trời của mẹ chồng, tôi lén quay clip nhưng không dám đưa cho chồng

Phát hiện bí mật động trời của mẹ chồng, tôi lén quay clip nhưng không dám đưa cho chồng

Tâm sự 53 phút trước
Nửa đêm ở khách sạn nghe tiếng gõ cửa, cảnh tượng mở ra làm tim tôi thắt lại, chỉ muốn ly hôn ngay

Nửa đêm ở khách sạn nghe tiếng gõ cửa, cảnh tượng mở ra làm tim tôi thắt lại, chỉ muốn ly hôn ngay

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 24/7/2026, 3 con giáp gặp thời trúng mánh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang đổi vận bất ngờ chỉ sau 1 đêm, sống đời vương giả

Sau ngày mai, thứ Sáu 24/7/2026, 3 con giáp gặp thời trúng mánh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang đổi vận bất ngờ chỉ sau 1 đêm, sống đời vương giả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Thắc mắc vì đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm, bí mật hé lộ khiến tôi đứng hình

Thắc mắc vì đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm, bí mật hé lộ khiến tôi đứng hình

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 24/7/2026, 3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ

Trúng số độc đắc đúng ngày 24/7/2026, 3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Osin âm thầm ôm đồ bỏ đi để lại 30 cây vàng, lời thú nhận sau đó khiến tôi bật khóc

Osin âm thầm ôm đồ bỏ đi để lại 30 cây vàng, lời thú nhận sau đó khiến tôi bật khóc

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 24/7/2026, 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 24/7/2026, 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Tức giận vì vợ cũ có người mới nên đi uống rượu, sáng ra thấy người nằm cạnh tôi hoảng hốt

Tức giận vì vợ cũ có người mới nên đi uống rượu, sáng ra thấy người nằm cạnh tôi hoảng hốt

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/7/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/7/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 23/7/2026: Vàng SJC lao dốc 5 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/7/2026: Vàng SJC lao dốc 5 triệu/lượng

Tử vi thứ Sáu 24/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, vướng tiểu nhân hãm hại

Tử vi thứ Sáu 24/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, vướng tiểu nhân hãm hại

Loại quả dẻo béo bùi ngậy: "Thần dược" cho tim mạch, ăn vào lại đẹp da giữ dáng

Loại quả dẻo béo bùi ngậy: "Thần dược" cho tim mạch, ăn vào lại đẹp da giữ dáng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Điền Hi Vi liên tục ghi dấu trong bảng xếp hạng nữ diễn viên được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Điền Hi Vi liên tục ghi dấu trong bảng xếp hạng nữ diễn viên được yêu thích

Ngu Thư Hân bật mí phương pháp giữ dáng được nhiều người quan tâm

Ngu Thư Hân bật mí phương pháp giữ dáng được nhiều người quan tâm

Trương Lăng Hách tạo hiệu ứng, Chung Hán Lương và Hà Nhuận Đông bất ngờ gây sốt

Trương Lăng Hách tạo hiệu ứng, Chung Hán Lương và Hà Nhuận Đông bất ngờ gây sốt

Nghi vấn gian lận doanh thu khiến 'Đội bóng nữ Kung Fu' thất thu hàng trăm triệu NDT

Nghi vấn gian lận doanh thu khiến 'Đội bóng nữ Kung Fu' thất thu hàng trăm triệu NDT

Bạch Lộc và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trong làng giải trí

Bạch Lộc và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trong làng giải trí

Cú đặt cược táo bạo của Trương Tiểu Phỉ trong lần hợp tác với Châu Tinh Trì

Cú đặt cược táo bạo của Trương Tiểu Phỉ trong lần hợp tác với Châu Tinh Trì