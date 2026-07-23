Thấy vợ cũ vẫn treo ảnh cưới sau 3 năm, chồng chưa kịp mừng rỡ đã đứng hình trước câu trả lời

Tâm sự 23/07/2026 17:00

Sau khi ra tòa ly hôn, vợ tôi nuôi con còn tôi chu cấp tiền mỗi tháng. Nhưng số tiền tiết kiệm là của hai vợ chồng, nên sau khi ly hôn tôi cũng cố gắng vay mượn để trả lại cô ấy một nửa.

Năm ấy, vợ chồng tôi có để dành được một khoản tiết kiệm khoản 900 triệu. Chúng tôi định tập tành kinh doanh. Nhưng thời gian đó, em gái của tôi gặp tai nạn phải vào viện, tôi liền lấy số tiền tiết kiệm đó để lo cho em. Vợ tôi rất tức giận hỏi vì sao tôi không hỏi ý kiến của cô ấy, trong khi chồng của em ấy cũng làm ra tiền, bố mẹ tôi còn có đất đai ở quê. Tôi chỉ nói mình là anh trai thì phải lo cho em gái, còn bố mẹ cũng phải có tài sản để dưỡng già. 

Vợ tôi tức giận suốt cả tuần rồi quyết định ly hôn chồng. Cô ấy cho rằng tôi không tôn trọng vợ, gia trưởng và chỉ biết nghĩ cho gia đình của mình. Lúc đó tôi thấy vợ quá ích kỷ, hẹp hòi nên ký đơn không suy nghĩ. Tôi là người đàn ông trong gia đình thì vợ phải nghe theo, tôi muốn vợ phải hiểu điều đó.

 

Sau khi ra tòa ly hôn, vợ tôi nuôi con còn tôi chu cấp tiền mỗi tháng. Nhưng số tiền tiết kiệm là của hai vợ chồng, nên sau khi ly hôn tôi cũng cố gắng vay mượn để trả lại cô ấy một nửa. Chẳng ngờ được, sau khi ly hôn vợ, công việc của tôi cũng xuống dốc không phanh, trong người chẳng còn mấy đồng. Em gái tôi lúc đó ngỏ ý mời tôi về sống cùng, tôi đồng ý ngay. Nhưng từ ngày về ở nhà em gái, tôi sống phải để ý ánh mắt soi mói của em rể, làm gì cũng thấy không thoải mái. Lúc này tôi mới nhớ về vợ con của mình. 

Thấy vợ cũ vẫn treo ảnh cưới sau 3 năm, chồng chưa kịp mừng rỡ đã đứng hình trước câu trả lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ cũ biết được tình hình của tôi nên nói không muốn nhận trợ cấp từ tôi nữa. Cô ấy giờ đã ổn định công việc, thậm chí là sống thoải mái với việc kinh doanh cô ấy tự điều hành. Đến một ngày sang nhà vợ cũ đón con đi chơi, tôi tình cờ thấy cô ấy vẫn giữ lại hình cưới trong nhà. Tôi nuôi hy vọng nối lại tình xưa với vợ cũ.

Tối hôm đó, tôi nhắn tin cho vợ cũ hỏi vì sao cô ấy còn giữ hình cưới, nói muốn cùng cô ấy bắt đầu lại. Vợ cũ trả lời một câu khiến tôi nghẹn lời chết lặng:

“Em muốn con sau này hiểu rằng bố mẹ chúng từng yêu thương nhau nhưng lại không có duyên sống với nhau cả đời. Em muốn con lớn lên với niềm tin rằng bản thân là kết tinh tình yêu của ba mẹ. Sau này con lớn, em sẽ giải thích cho con chuyện mình ly hôn để con không tổn thương nhiều”.

Tôi nghe vợ nói thế mà thấy chua chát xót xa, đau lòng vô cùng. Tôi từng có vợ con, gia đình ấm cúng nhưng lại không biết giữ lấy. Giờ tôi hối hận lắm, tôi phải làm sao đây?

Tình cờ gặp lại nhân tình 3 năm trước của chồng, tôi âm thầm bám theo rồi sốc ngắt trước cảnh tượng trước mắt

Tình cờ gặp lại nhân tình 3 năm trước của chồng, tôi âm thầm bám theo rồi sốc ngắt trước cảnh tượng trước mắt

Đến một hôm, một người quen gửi cho tôi bức ảnh chồng và một người phụ nữ khác nắm tay nhau thân mật khi ra ngoài, tôi chết sững. Người phụ nữ này là khách hàng của chồng tôi, tôi từng nghe anh nói. Tôi hai mặt một lời với chồng, tôi muốn anh giải thích.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 24/7/2026, 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 24/7/2026, 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Lưu Diệc Phi, Điền Hi Vi liên tục ghi dấu trong bảng xếp hạng nữ diễn viên được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Điền Hi Vi liên tục ghi dấu trong bảng xếp hạng nữ diễn viên được yêu thích

Sao quốc tế 48 phút trước
Thấy vợ cũ vẫn treo ảnh cưới sau 3 năm, chồng chưa kịp mừng rỡ đã đứng hình trước câu trả lời

Thấy vợ cũ vẫn treo ảnh cưới sau 3 năm, chồng chưa kịp mừng rỡ đã đứng hình trước câu trả lời

Tâm sự 53 phút trước
Dựa người vào lan can, bé gái đột nhiên mất thăng bằng và rơi xuống đất khiến những người xung quanh sợ hãi

Dựa người vào lan can, bé gái đột nhiên mất thăng bằng và rơi xuống đất khiến những người xung quanh sợ hãi

Video 1 giờ 8 phút trước
Ngu Thư Hân bật mí phương pháp giữ dáng được nhiều người quan tâm

Ngu Thư Hân bật mí phương pháp giữ dáng được nhiều người quan tâm

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Trương Lăng Hách tạo hiệu ứng, Chung Hán Lương và Hà Nhuận Đông bất ngờ gây sốt

Trương Lăng Hách tạo hiệu ứng, Chung Hán Lương và Hà Nhuận Đông bất ngờ gây sốt

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Nghi vấn gian lận doanh thu khiến 'Đội bóng nữ Kung Fu' thất thu hàng trăm triệu NDT

Nghi vấn gian lận doanh thu khiến 'Đội bóng nữ Kung Fu' thất thu hàng trăm triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Bạch Lộc và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trong làng giải trí

Bạch Lộc và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trong làng giải trí

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Chị dâu tương lai ôm bụng đau đớn ngay bàn ăn, sự thật sau đó làm mẹ tôi lên cơn đau tim

Chị dâu tương lai ôm bụng đau đớn ngay bàn ăn, sự thật sau đó làm mẹ tôi lên cơn đau tim

Tâm sự Eva 1 giờ 23 phút trước
Cú đặt cược táo bạo của Trương Tiểu Phỉ trong lần hợp tác với Châu Tinh Trì

Cú đặt cược táo bạo của Trương Tiểu Phỉ trong lần hợp tác với Châu Tinh Trì

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 23/7/2026: Vàng SJC lao dốc 5 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/7/2026: Vàng SJC lao dốc 5 triệu/lượng

Tử vi thứ Sáu 24/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, vướng tiểu nhân hãm hại

Tử vi thứ Sáu 24/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, vướng tiểu nhân hãm hại

Nghệ An: Bác sĩ bơm sữa đậu nành giả dịch mủ, dọa bệnh nhân "viêm phụ khoa, vô sinh"

Nghệ An: Bác sĩ bơm sữa đậu nành giả dịch mủ, dọa bệnh nhân "viêm phụ khoa, vô sinh"

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lần lặng người trước tiếng gọi nghẹn ngào trong ngày tái hôn và khoảnh khắc thấu hiểu tấm lòng của con trẻ

Lần lặng người trước tiếng gọi nghẹn ngào trong ngày tái hôn và khoảnh khắc thấu hiểu tấm lòng của con trẻ

Giận vì chồng mời 3 cô người yêu cũ dự đám cưới, khi bóc quà cưới chúng tôi nhìn nhau kinh ngạc

Giận vì chồng mời 3 cô người yêu cũ dự đám cưới, khi bóc quà cưới chúng tôi nhìn nhau kinh ngạc

Ly hôn 2 năm gặp lại vợ cũ bế đứa trẻ 3 tuổi giống tôi như đúc, tôi chưa kịp mừng thì choáng váng biết sự thật

Ly hôn 2 năm gặp lại vợ cũ bế đứa trẻ 3 tuổi giống tôi như đúc, tôi chưa kịp mừng thì choáng váng biết sự thật

Tan làm về thấy bát canh loãng như nước lã, người chồng có hành động khiến cả nhà sững sờ

Tan làm về thấy bát canh loãng như nước lã, người chồng có hành động khiến cả nhà sững sờ

Tặng mẹ chồng tiền trong ngày sinh nhật, lời nói sau đó của con dâu khiến bà tái mặt

Tặng mẹ chồng tiền trong ngày sinh nhật, lời nói sau đó của con dâu khiến bà tái mặt

Chỉ vì tò mò tiến lại gần chồng, tôi phát hiện bí mật làm hôn nhân đứng trước bờ vực

Chỉ vì tò mò tiến lại gần chồng, tôi phát hiện bí mật làm hôn nhân đứng trước bờ vực