Lưu Diệc Phi, Điền Hi Vi liên tục ghi dấu trong bảng xếp hạng nữ diễn viên được yêu thích

Sao quốc tế 23/07/2026 17:05

Mới đây, trang 163 công bố bảng xếp hạng 50 nữ nghệ sĩ được công chúng yêu mến nhất trong làng giải trí Hoa ngữ. Danh sách được tổng hợp dựa trên dữ liệu từ nhiều nền tảng lớn như Weibo, Douyin, AiMan, Vân Hợp, Đăng Tháp, Maoyan, Baidu, Douban, Hupu, Zhihu..., phản ánh mức độ quan tâm, thảo luận và thiện cảm của khán giả dành cho các nữ diễn viên.

Mới đây, trang 163 công bố bảng xếp hạng 50 nữ nghệ sĩ được công chúng yêu mến nhất trong làng giải trí Hoa ngữ. Danh sách được tổng hợp dựa trên dữ liệu từ nhiều nền tảng lớn như Weibo, Douyin, AiMan, Vân Hợp, Đăng Tháp, Maoyan, Baidu, Douban, Hupu, Zhihu..., phản ánh mức độ quan tâm, thảo luận và thiện cảm của khán giả dành cho các nữ diễn viên.

Trong nhóm 10 nữ diễn viên nhận được nhiều yêu thích nhất, Lưu Diệc Phi tiếp tục là cái tên nổi bật. Gia nhập ngành giải trí từ khi còn rất trẻ, nữ diễn viên nhanh chóng gây chú ý nhờ vẻ đẹp trong sáng và khí chất đặc biệt. Hình tượng "thần tiên tỷ tỷ" đã trở thành thương hiệu gắn liền với cô trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Không chỉ ghi dấu bằng nhan sắc, Lưu Diệc Phi còn xây dựng hình ảnh tích cực nhờ lối sống kín tiếng, ít vướng tranh cãi. Việc duy trì phong cách làm việc chọn lọc, không chạy theo số lượng tác phẩm giúp cô giữ được sức hút lâu dài trong mắt công chúng.

Lưu Diệc Phi, Điền Hi Vi liên tục ghi dấu trong bảng xếp hạng nữ diễn viên được yêu thích - Ảnh 1

Trước đó, theo một báo cáo về sức ảnh hưởng nghệ sĩ và xu hướng tìm kiếm tại Trung Quốc năm 2025, Lưu Diệc Phi cũng đứng đầu danh sách những nghệ sĩ có mức độ ảnh hưởng nổi bật. Dù không có phim mới phát sóng trong năm 2025, cô vẫn duy trì độ nóng nhờ hiệu ứng từ Câu chuyện Hoa Hồng (2024). Vai diễn Hoàng Diệc Mai giúp nữ diễn viên nhận được nhiều đánh giá tích cực và giành một số giải thưởng quan trọng.

Trong khi đó, Điền Hi Vi là đại diện nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ. Cô cũng góp mặt trong nhóm nữ diễn viên được yêu thích nhất nhờ hình ảnh tươi sáng, ngọt ngào và phù hợp với dòng phim ngôn tình.

Bên cạnh ngoại hình, Điền Hi Vi được đánh giá cao bởi thái độ làm việc nghiêm túc và khả năng tạo thiện cảm trong quá trình hợp tác trên phim trường. Hai tác phẩm Khanh khanh nhật thường và Trục Ngọc của cô đều đạt thành tích tốt về lượt xem, góp phần củng cố vị trí của nữ diễn viên trong nhóm gương mặt trẻ nổi bật.

Lưu Diệc Phi, Điền Hi Vi liên tục ghi dấu trong bảng xếp hạng nữ diễn viên được yêu thích - Ảnh 2

Đặc biệt, vai diễn trong Trục Ngọc còn giúp Điền Hi Vi nhận được nhiều sự chú ý từ giới chuyên môn. Cô được đánh giá có lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc và là một trong những nữ diễn viên sinh sau năm 1995 có tiềm năng phát triển.

Có thể thấy, Lưu Diệc Phi và Điền Hi Vi đại diện cho hai thế hệ diễn viên Hoa ngữ với phong cách khác biệt. Một người duy trì sức hút qua nhiều năm nhờ hình tượng kinh điển, người còn lại đang từng bước khẳng định vị trí bằng những vai diễn trẻ trung và khả năng tạo dấu ấn. Những thành tích trên các bảng xếp hạng phần nào cho thấy sức ảnh hưởng bền vững của cả hai trong lòng khán giả.

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Những hình ảnh đời thường của nữ diễn viên Lưu Diệc Phi bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội Trung Quốc sau khi được chia sẻ rầm rộ vào ngày 15/7/2026.

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