Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi vắng mặt trong danh sách sơ khảo đề cử Bách Hoa 2026

Sao quốc tế 18/06/2026 16:55

Mới đây, danh sách đề cử vòng sơ khảo của giải Bách Hoa lần thứ 38 -một trong ba giải thưởng điện ảnh uy tín nhất Trung Quốc đại lục đã được công bố.

Danh sách đề cử vòng sơ khảo của giải Bách Hoa lần thứ 38 vừa được công bố đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Đặc biệt, sự vắng mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng thuộc thế hệ "tiểu hoa 85" như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Lưu Thi Thi và Đường Yên khiến không ít khán giả bất ngờ.

Ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất, chỉ có 7 nữ diễn viên với 9 vai diễn góp mặt trong danh sách sơ khảo, gồm Mã Lệ, Tống Giai, Trương Tử Phong, Cao Diệp, Trang Đạt Phi, Vệ Thi Nhã và Mạnh Khánh Dương. Dù số lượng đề cử không nhiều, giới truyền thông đánh giá cuộc cạnh tranh năm nay có chất lượng chuyên môn cao, với sự hiện diện của nhiều gương mặt trẻ nổi bật.

Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi vắng mặt trong danh sách sơ khảo đề cử Bách Hoa 2026 - Ảnh 1

Đáng chú ý, các diễn viên sinh sau năm 2000 như Trương Tử Phong, Trang Đạt Phi hay Mạnh Khánh Dương đang dần khẳng định vị thế trong lĩnh vực điện ảnh. Trong khi đó, những ngôi sao từng thống trị màn ảnh nhỏ lại không xuất hiện trong cuộc đua nữ chính, làm dấy lên nhiều tranh luận.

Theo quy định của giải Bách Hoa, các tác phẩm đủ điều kiện tranh giải phải được phát hành từ ngày 1/3/2024 đến 28/2/2026. Trong khoảng thời gian này, các "tiểu hoa 85" kể trên đều không có phim điện ảnh chiếu rạp mà họ đảm nhận vai nữ chính trung tâm. Vì vậy, việc không xuất hiện trong danh sách sơ khảo được xem là điều dễ hiểu.

Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi vắng mặt trong danh sách sơ khảo đề cử Bách Hoa 2026 - Ảnh 2

Truyền thông Trung Quốc cũng nhận định thế hệ "tiểu hoa 85" xây dựng tên tuổi chủ yếu từ các bộ phim truyền hình, đặc biệt là dòng phim cổ trang và ngôn tình. Sau nhiều năm hoạt động, họ vẫn sở hữu sức ảnh hưởng lớn trên màn ảnh nhỏ, trong khi cơ hội ở thị trường điện ảnh ngày càng cạnh tranh hơn.

Dù không góp mặt ở hạng mục Nữ chính, Dương Mịch và Lưu Thi Thi vẫn xuất hiện trong danh sách sơ khảo Nữ phụ xuất sắc nhất. Điều này tạo nên điểm nhấn thú vị khi hai nữ diễn viên từng gắn bó trong "Tiên kiếm kỳ hiệp 3" nay có cơ hội cạnh tranh tại một trong những giải thưởng điện ảnh danh giá nhất Trung Quốc.

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