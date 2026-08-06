Cháy lớn chợ Biên Hòa, nhiều ki-ốt rơi vào cảnh tan hoang

Cháy gần 2 giờ khiến chợ Biên Hòa với nhiều ki-ốt rơi vào cảnh tan hoang, hàng hóa thành than, mái tôn, cửa cuốn cong vênh, một số tiểu thương thất thần vì trắng tay.

Theo thông tin báo Thanh Niên, khoảng 20 giờ 20 phút ngày 5.8, một đám cháy bất ngờ bùng lên bên trong chợ Biên Hòa. Do khu vực này tập trung nhiều ki ốt kinh doanh nối liền nhau nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng sang các quầy hàng lân cận, khói đen bốc cao nghi ngút. Hiện trường vụ cháy chợ Đồng Nai. Ảnh: Báo Thanh Niên. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Đồng Nai đã điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Chợ Biên Hòa nằm bên sông Đồng Nai, thuộc phường Trấn Biên (thành phố Đồng Nai). Đây là một trong những ngôi chợ truyền thống lâu đời và sầm uất tại khu vực trung tâm thành phố. Nơi đây tập trung lượng lớn các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, quần áo, đồ gia dụng và hàng tiêu dùng. Ngay khi nhận được tin báo về vụ cháy, ông Nguyễn Kim Long, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đồng Nai; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó chủ tịch UBND thành phố; ông Hồ Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên cùng lãnh đạo Công an thành phố Đồng Nai đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục và xử lý vụ cháy.

Khu vực chợ tập trung nhiều ki ốt kinh doanh nối liền nhau nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, đến 21h30, lực lượng PCCC đã dập lửa tạm thời. Bên ngoài thêm nhiều xe chữa cháy được huy động đến, trong đó có cả xe của Bộ Chỉ huy quân sự TP Đồng Nai. Khu vực cháy có đường bàn cờ, thông thoáng. Vì vậy, lực lượng PCCC dễ dàng di chuyển và xử lý đám cháy. Đến 22h, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện lực lượng Công an Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa bên ngoài khu vực cháy để phục vụ công tác điều tra. Lo ngại đám cháy âm ỉ và bùng phát trở lại, lực lượng PCCC vẫn tăng cường xe PCCC túc trực xung quanh. Cạnh đó, hai xe cấp cứu cũng được điều động bên ngoài nhằm ứng cứu người bị nạn. Đến 22h, ngọn lửa cơ bản đã bị dập tắt. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. Khu vực lồng chợ bị cháy tách bạch với nhà dân nên đám cháy không gây thiệt hại về người. Đến 22h10, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Một số xe PCCC bắt đầu rút khỏi hiện trường. Hiện vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ cháy chợ Xanh ở Hà Nội: Hàng chục thanh niên nhấc cửa cuốn cứu 1 gia đình Chợ Xanh với hơn 100 ki-ốt trên phố Trần Nguyên Đán, phường Phương Liệt, bốc cháy ngùn ngụt, đe dọa nhiều nhà dân xung quanh, sáng 23/12.

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