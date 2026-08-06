Cháy lớn chợ Biên Hòa, nhiều ki-ốt rơi vào cảnh tan hoang

Đời sống 06/08/2026 09:15

Cháy gần 2 giờ khiến chợ Biên Hòa với nhiều ki-ốt rơi vào cảnh tan hoang, hàng hóa thành than, mái tôn, cửa cuốn cong vênh, một số tiểu thương thất thần vì trắng tay.

Theo thông tin báo Thanh Niên, khoảng 20 giờ 20 phút ngày 5.8, một đám cháy bất ngờ bùng lên bên trong chợ Biên Hòa. Do khu vực này tập trung nhiều ki ốt kinh doanh nối liền nhau nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng sang các quầy hàng lân cận, khói đen bốc cao nghi ngút.

Cháy lớn chợ Biên Hòa, nhiều ki-ốt rơi vào cảnh tan hoang - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy chợ Đồng Nai. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Đồng Nai đã điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Chợ Biên Hòa nằm bên sông Đồng Nai, thuộc phường Trấn Biên (thành phố Đồng Nai). Đây là một trong những ngôi chợ truyền thống lâu đời và sầm uất tại khu vực trung tâm thành phố. Nơi đây tập trung lượng lớn các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, quần áo, đồ gia dụng và hàng tiêu dùng.

Ngay khi nhận được tin báo về vụ cháy, ông Nguyễn Kim Long, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đồng Nai; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó chủ tịch UBND thành phố; ông Hồ Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên cùng lãnh đạo Công an thành phố Đồng Nai đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục và xử lý vụ cháy.

Cháy lớn chợ Biên Hòa, nhiều ki-ốt rơi vào cảnh tan hoang - Ảnh 2
Khu vực chợ tập trung nhiều ki ốt kinh doanh nối liền nhau nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, đến 21h30, lực lượng PCCC đã dập lửa tạm thời. Bên ngoài thêm nhiều xe chữa cháy được huy động đến, trong đó có cả xe của Bộ Chỉ huy quân sự TP Đồng Nai.

Khu vực cháy có đường bàn cờ, thông thoáng. Vì vậy, lực lượng PCCC dễ dàng di chuyển và xử lý đám cháy.

Đến 22h, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện lực lượng Công an Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa bên ngoài khu vực cháy để phục vụ công tác điều tra.

Lo ngại đám cháy âm ỉ và bùng phát trở lại, lực lượng PCCC vẫn tăng cường xe PCCC túc trực xung quanh. Cạnh đó, hai xe cấp cứu cũng được điều động bên ngoài nhằm ứng cứu người bị nạn.

Cháy lớn chợ Biên Hòa, nhiều ki-ốt rơi vào cảnh tan hoang - Ảnh 3
Đến 22h, ngọn lửa cơ bản đã bị dập tắt. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Khu vực lồng chợ bị cháy tách bạch với nhà dân nên đám cháy không gây thiệt hại về người. Đến 22h10, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Một số xe PCCC bắt đầu rút khỏi hiện trường.

Hiện vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ cháy chợ Xanh ở Hà Nội: Hàng chục thanh niên nhấc cửa cuốn cứu 1 gia đình

Vụ cháy chợ Xanh ở Hà Nội: Hàng chục thanh niên nhấc cửa cuốn cứu 1 gia đình

Chợ Xanh với hơn 100 ki-ốt trên phố Trần Nguyên Đán, phường Phương Liệt, bốc cháy ngùn ngụt, đe dọa nhiều nhà dân xung quanh, sáng 23/12.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy chợ Biên Hòa cháy chợ tin mới

TIN MỚI NHẤT

Giá trị sức khỏe và cách sử dụng đúng của loại hạt bình dân

Giá trị sức khỏe và cách sử dụng đúng của loại hạt bình dân

Dinh dưỡng 26 phút trước
Mừng 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ trong những ngày cuối tháng 6 âm lịch

Mừng 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ trong những ngày cuối tháng 6 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Loạt ảnh hơn 20 năm trước của Lưu Diệc Phi và Huỳnh Hiểu Minh khiến mạng xã hội xôn xao

Loạt ảnh hơn 20 năm trước của Lưu Diệc Phi và Huỳnh Hiểu Minh khiến mạng xã hội xôn xao

Sao quốc tế 56 phút trước
Sơ tán khẩn cấp hơn 200 người trong đêm mưa lũ ở Sơn La, ô tô bị vùi lấp

Sơ tán khẩn cấp hơn 200 người trong đêm mưa lũ ở Sơn La, ô tô bị vùi lấp

Xã hội 1 giờ 17 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 6/8/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 6/8/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
TP.HCM: 285 cơ sở mầm non có nguy cơ phải đóng cửa

TP.HCM: 285 cơ sở mầm non có nguy cơ phải đóng cửa

Xã hội 1 giờ 49 phút trước
Đúng 3 ngày 7,8, 9 tháng 8, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, mọi điều thuận lợi

Đúng 3 ngày 7,8, 9 tháng 8, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, mọi điều thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm sau ngày 6/8/2026

3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm sau ngày 6/8/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/8/2026: Bật tăng 1,5 triệu, vượt qua 143 triệu đồng một lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/8/2026: Bật tăng 1,5 triệu, vượt qua 143 triệu đồng một lượng

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Cháy lớn chợ Biên Hòa, nhiều ki-ốt rơi vào cảnh tan hoang

Cháy lớn chợ Biên Hòa, nhiều ki-ốt rơi vào cảnh tan hoang

Đời sống 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 6/8/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Tử vi thứ Năm 6/8/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

NÓNG: Khởi tố ca sĩ Phương Diễm Huyền và giám đốc công ty truyền thông

NÓNG: Khởi tố ca sĩ Phương Diễm Huyền và giám đốc công ty truyền thông

Chồng Hồ Hạnh Nhi trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội

Chồng Hồ Hạnh Nhi trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cháy nhà 2 tầng ở TPHCM, cha và con trai 12 tuổi tử vong thương tâm

Cháy nhà 2 tầng ở TPHCM, cha và con trai 12 tuổi tử vong thương tâm

Giá vàng hôm nay, ngày 6/8/2026: Bật tăng 1,5 triệu, vượt qua 143 triệu đồng một lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/8/2026: Bật tăng 1,5 triệu, vượt qua 143 triệu đồng một lượng

NÓNG: Khởi tố ca sĩ Phương Diễm Huyền và giám đốc công ty truyền thông

NÓNG: Khởi tố ca sĩ Phương Diễm Huyền và giám đốc công ty truyền thông

Bé trai 2 tuổi biến dạng gương mặt khi bị chó hàng xóm cắn

Bé trai 2 tuổi biến dạng gương mặt khi bị chó hàng xóm cắn

NÓNG: Bộ Y tế yêu cầu Shopee, Lazada ngừng bán sản phẩm giảm cân Slimaura Care x3

NÓNG: Bộ Y tế yêu cầu Shopee, Lazada ngừng bán sản phẩm giảm cân Slimaura Care x3

Giá vàng hôm nay, ngày 5/8/2026: Vàng miếng SJC và vàng nhẫn biến động khó lường

Giá vàng hôm nay, ngày 5/8/2026: Vàng miếng SJC và vàng nhẫn biến động khó lường