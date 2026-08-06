Giá vàng hôm nay, ngày 6/8/2026: Bật tăng 1,5 triệu, vượt qua 143 triệu đồng một lượng

Tương tự, vàng nhẫn cùng tăng 1,5 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 139,8 triệu đồng, bán ra 142,8 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 140,3 triệu đồng, bán ra 143,3 triệu đồng.

Theo thông tin báo Thanh Niên , sáng 6/8, giá vàng trong nước đồng loạt tăng cao. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào vàng miếng 140,3 triệu đồng/lượng, bán ra 143,3 triệu đồng, tăng 1,5 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Công ty Phú Quý cũng tăng 1,5 triệu đồng khi mua bán vàng miếng SJC lần lượt 140,3 triệu đồng và bán ra 143,3 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty Mi Hồng tăng 700.000 đồng ở chiều mua vào so với cuối ngày hôm qua, lên 141 triệu đồng và tăng 1,2 triệu đồng ở chiều bán ra, đạt 142,5 triệu đồng...

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h30 ngày 5/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.204 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.154 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới giảm khoảng 3%, tương ứng mất 130 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 134,1 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 7,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 5/8.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 5/8 tăng khoảng 3% lên 4.204 USD/ounce. Giá bạc tăng lên 61,8 USD/ounce. Vàng tiếp tục tăng mạnh và vượt lên trên ngưỡng cản quan trọng 4.200 USD.

Giá dầu giảm mạnh và hiện dao động quanh 75-80 USD/thùng sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Mỹ và Iran có thể đạt được thỏa thuận vào thứ Ba hoặc thứ Tư để mở lại eo biển Hormuz cho tàu thương mại tự do đi lại.

Mỹ, Iran và Oman được cho là đã tiến rất gần tới một thỏa thuận tạm thời kéo dài 60 ngày nhằm khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, qua đó giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu và tạo điều kiện nối lại đàm phán hạt nhân giữa Washington và Tehran.

Theo Axios, chính quyền Tổng thống Donald Trump kỳ vọng có thể công bố thỏa thuận trong ngày 5/8, trong khi Iran đã hoàn tất phê chuẩn nội bộ.

Giá dầu hạ nhiệt có thể làm giảm áp lực lạm phát, qua đó khiến nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bớt chịu sức ép phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Vàng tăng còn nhờ tiền lớn cũng quay lại thị trường khi quỹ SPDR Gold Trust mua ròng hơn 3,4 tấn vàng trong ngày 4/8, nâng lượng nắm giữ lên 1.009 tấn. Deutsche Bank tiếp tục lạc quan, cho rằng xu hướng tăng của vàng chưa kết thúc và dự báo giá có thể đạt khoảng 4.700 USD/ounce vào cuối năm.