Nhan sắc ở tuổi 20 của con gái Vương Phi sau 4 lần phẫu thuật gây bất ngờ

Sao quốc tế 05/08/2026 15:50

Lý Yên, con gái của Vương Phi và Lý Á Bằng đang thu hút sự chú ý khi xuất hiện với diện mạo trưởng thành ở tuổi 20. Lý Yên được nhận xét ngày càng giống mẹ cả về ngoại hình lẫn thần thái.

Lý Yên, con gái của hai ngôi sao nổi tiếng Vương Phi và Lý Á Bằng, đang nhận được nhiều sự quan tâm khi xuất hiện với diện mạo trưởng thành ở tuổi 20. Theo truyền thông Trung Quốc, cô được đánh giá ngày càng giống mẹ không chỉ ở đường nét gương mặt mà còn ở thần thái điềm tĩnh, nhẹ nhàng.

Mới đây, Lý Yên tham dự lễ bế mạc Trại hè dành cho cha mẹ và con lần thứ 13 do Quỹ Thiên thần Yên Nhiên tổ chức. Khác với những năm trước, lần này cô không còn là người được quỹ hỗ trợ mà xuất hiện với vai trò tình nguyện viên. Diện áo phông xanh, đeo kính gọng đen và giữ phong cách giản dị, Lý Yên lặng lẽ theo dõi các hoạt động của những em nhỏ mắc dị tật sứt môi, hở hàm ếch - hoàn cảnh mà cô từng trải qua từ khi mới chào đời.

Nhan sắc ở tuổi 20 của con gái Vương Phi sau 4 lần phẫu thuật gây bất ngờ - Ảnh 1Nhan sắc ở tuổi 20 của con gái Vương Phi sau 4 lần phẫu thuật gây bất ngờ - Ảnh 2

Sau nhiều lần phẫu thuật điều trị, diện mạo của Lý Yên có nhiều thay đổi. Những vết sẹo trên khuôn mặt gần như không còn rõ, trong khi nụ cười và các đường nét trở nên tự nhiên hơn. Hành trình điều trị kéo dài nhiều năm của cô từng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng và được xem là nguồn động viên đối với nhiều gia đình có con mắc dị tật tương tự.

Trước đó, vào tháng 6, Lý Yên cũng được bắt gặp khi dạo phố tại Vườn Tuileries ở Paris (Pháp). Không trang điểm, mặc trang phục đơn giản và để tóc dài tự nhiên, cô gây chú ý với vóc dáng cao khoảng 1,75 m cùng phong thái tự tin. Nhiều ý kiến nhận xét cô thừa hưởng vẻ đẹp thanh thoát và khí chất lạnh lùng đặc trưng của Vương Phi.

Trong quá trình trưởng thành của con gái, Vương Phi luôn lựa chọn cách nuôi dạy tích cực. Nữ ca sĩ nhiều lần chia sẻ rằng bà không muốn Lý Yên cảm thấy mình là một đứa trẻ đặc biệt vì khiếm khuyết bẩm sinh, mà luôn khuyến khích con đối diện mọi khó khăn bằng sự tự tin và lạc quan. Trong khi đó, Lý Á Bằng luôn sát cánh cùng con trong các ca phẫu thuật cũng như quá trình điều trị kéo dài suốt nhiều năm.

Nhan sắc ở tuổi 20 của con gái Vương Phi sau 4 lần phẫu thuật gây bất ngờ - Ảnh 3

Hiện Lý Yên theo học chuyên ngành nghệ thuật tại Đại học Goldsmiths (Anh). Ngoài việc học, cô thường xuyên tham quan các bảo tàng, phòng triển lãm và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Dù là con của hai nghệ sĩ nổi tiếng, Lý Yên được cho là đang từng bước xây dựng cuộc sống và con đường riêng.

Vương Phi và Lý Á Bằng kết hôn năm 2005, đón con gái đầu lòng vào năm 2006 trước khi ly hôn năm 2013. Cũng trong năm Lý Yên chào đời, hai nghệ sĩ thành lập Quỹ Thiên thần Yên Nhiên nhằm hỗ trợ trẻ em mắc dị tật sứt môi, hở hàm ếch. Sau gần hai thập kỷ hoạt động, quỹ đã giúp hơn 12.000 trẻ em được điều trị và phẫu thuật, mang lại cơ hội thay đổi cuộc sống cho nhiều gia đình.

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