Hơn 20 năm gắn bó, điều gì ở Vương Phi khiến Tạ Đình Phong luôn say đắm?

Sao quốc tế 05/06/2026 16:50

Mới đây, sự xuất hiện của Vương Phi trong đêm nhạc của Tạ Đình Phong một lần nữa trở thành tâm điểm truyền thông châu Á.

Sự xuất hiện mới đây của Vương Phi tại một sự kiện âm nhạc đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Giữa hàng nghìn khán giả, “thiên hậu” Hong Kong gây ấn tượng với phong cách giản dị quen thuộc: trang phục tối màu, mái tóc buông tự nhiên và nụ cười rạng rỡ. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ bàn tán nhiều nhất lại là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh được cô đeo ở ngón áp út.

Ngay sau đó, từ khóa liên quan đến Vương Phi và Tạ Đình Phong nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Nhiều người một lần nữa nhắc lại câu chuyện tình kéo dài hơn hai thập kỷ của cặp đôi nổi tiếng và đặt ra câu hỏi: Điều gì ở Vương Phi khiến Tạ Đình Phong luôn hướng về cô, bất chấp thời gian, khoảng cách tuổi tác và những biến cố trong cuộc sống?

Hơn 20 năm gắn bó, điều gì ở Vương Phi khiến Tạ Đình Phong luôn say đắm? - Ảnh 1

Chuyện tình của họ từng gây chấn động làng giải trí châu Á khi công khai vào năm 2000. Thời điểm đó, Vương Phi đã là ngôi sao hàng đầu của làng nhạc Hoa ngữ, trong khi Tạ Đình Phong mới 19 tuổi và đang ở giai đoạn đầu của sự nghiệp. Khoảng cách 11 tuổi khiến mối quan hệ liên tục trở thành đề tài tranh cãi, nhưng nam nghệ sĩ chưa bao giờ che giấu tình cảm dành cho người phụ nữ hơn mình một thập kỷ.

Dù từng chia tay, kết hôn với những người khác và xây dựng cuộc sống riêng, câu chuyện giữa họ vẫn chưa thực sự khép lại. Năm 2014, sau khi cả hai đều trở lại cuộc sống độc thân, hình ảnh tái hợp của Vương Phi và Tạ Đình Phong đã gây bất ngờ cho công chúng. Từ đó đến nay, họ duy trì mối quan hệ bền chặt nhưng kín tiếng, tránh xa những ồn ào không cần thiết.

Theo nhiều người hâm mộ, sức hút lớn nhất của Vương Phi không nằm ở nhan sắc hay danh tiếng, mà ở cá tính đặc biệt. Từ khi còn trẻ, cô đã nổi tiếng là người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và luôn sống theo lựa chọn của mình. Trong một môi trường giải trí đầy áp lực, Vương Phi hiếm khi cố gắng làm hài lòng công chúng hay chạy theo những chuẩn mực mà người khác đặt ra.

Hơn 20 năm gắn bó, điều gì ở Vương Phi khiến Tạ Đình Phong luôn say đắm? - Ảnh 2

Chính sự tự do và chân thật ấy đã tạo nên nét cuốn hút riêng. Vương Phi không xây dựng hình ảnh hoàn hảo, cũng không cố trở thành mẫu phụ nữ lý tưởng trong mắt người khác. Cô lựa chọn sống đúng với cảm xúc, dám yêu, dám từ bỏ và cũng đủ bản lĩnh để bắt đầu lại khi cần thiết.

Có lẽ sau những đổ vỡ và trải nghiệm của cuộc đời, Tạ Đình Phong càng nhận ra giá trị của người phụ nữ này. Nếu như thời trẻ, tình yêu của họ từng bị cuốn theo áp lực và sự non nớt, thì ở lần tái hợp, cả hai đều trưởng thành hơn. Họ không còn cần những lời khẳng định ồn ào hay một đám cưới xa hoa để chứng minh tình cảm.

Hơn 20 năm trôi qua, điều giữ Vương Phi và Tạ Đình Phong ở bên nhau có lẽ không chỉ là tình yêu, mà còn là sự thấu hiểu, tôn trọng và chấp nhận con người thật của đối phương. Và chính điều đó đã biến câu chuyện của họ trở thành một trong những mối tình đặc biệt nhất của làng giải trí châu Á.

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