'Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn' của Trương Lăng Hách vấp nhiều ý kiến trái chiều vì đâu?

Sao quốc tế 22/07/2026 16:48

Không phải cốt truyện hay những màn tương tác giữa cặp đôi chính, yếu tố giúp "Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn" trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội ngay sau khi lên sóng lại là loạt câu thoại đậm màu sắc ngôn tình đời đầu.

Không phải cốt truyện hay những màn tương tác giữa cặp đôi chính, yếu tố giúp "Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn" trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội ngay sau khi lên sóng lại là loạt câu thoại đậm màu sắc ngôn tình đời đầu.

Những câu nói như "Cô ấy sống rồi, tôi phát điên rồi" hay "Nụ hôn đầu tiên với em là hương vị này" nhanh chóng được khán giả chia sẻ, chế ảnh và tạo thành nhiều đoạn nội dung lan truyền. Một số người nhận xét lời thoại có phần cường điệu, thậm chí "sến", nhưng chính sự khác biệt này lại khiến bộ phim trở nên nổi bật giữa nhiều tác phẩm cùng thời điểm.

Điều thú vị là Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên vẫn thể hiện các nhân vật với thái độ nghiêm túc, không cố tình biến những phân cảnh tình cảm thành yếu tố gây cười. Sự nhập tâm của hai diễn viên khiến những tình huống vốn dễ gây ngại ngùng lại tạo ra hiệu ứng giải trí ngoài dự đoán. Nhiều khán giả thừa nhận vừa cảm thấy "khó đỡ" trước cách thể hiện, vừa tò mò muốn tiếp tục theo dõi diễn biến câu chuyện.

'Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn' của Trương Lăng Hách vấp nhiều ý kiến trái chiều vì đâu? - Ảnh 1

Ngoại hình của cặp đôi chính cũng được xem là một trong những điểm giúp bộ phim giữ chân người xem. Không ít ý kiến cho rằng nếu không có sự góp mặt của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên, tác phẩm có thể khó tạo được sức hút như hiện tại. Visual nổi bật cùng khả năng duy trì cảm xúc giúp nhiều phân cảnh bị đánh giá là quá mức trở nên dễ chấp nhận hơn.

Bên cạnh lời thoại, phần hình ảnh của phim cũng gây tranh cãi. Dù được giới thiệu là dự án dân quốc đầu tư lớn, một số khán giả cho rằng màu phim quá sáng, bộ lọc làm đẹp khiến tác phẩm thiếu cảm giác hoài cổ. Cách quay nhiều cận cảnh, nhịp dựng nhanh và nhạc nền dồn dập cũng khiến bộ phim bị nhận xét có phần giống phong cách phim ngắn hiện nay.

'Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn' của Trương Lăng Hách vấp nhiều ý kiến trái chiều vì đâu? - Ảnh 2

Tuy nhiên, chính những yếu tố gây tranh luận lại vô tình tạo nên hiệu ứng truyền thông cho tác phẩm. "Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn" lựa chọn phong cách cường điệu, giàu kịch tính thay vì tiết chế, phù hợp với tinh thần của nguyên tác vốn thuộc dòng ngôn tình tổng tài thịnh hành trước đây.

Hiện tại, phản ứng của khán giả vẫn chia thành nhiều luồng ý kiến. Có người không thể đồng cảm với cách thể hiện của phim, nhưng cũng có người bị cuốn hút bởi nhịp kể nhanh và những tình tiết khó đoán. Dù nhận nhiều tranh luận, tác phẩm vẫn đạt được mục tiêu quan trọng: khiến khán giả liên tục nhắc đến sau khi lên sóng.

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