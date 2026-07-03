Trương Lăng Hách lần đầu tiết lộ vấn đề sức khỏe vì lịch làm việc dày đặc

Sao quốc tế 03/07/2026 06:30

Trương Lăng Hách mới đây khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi lần đầu chia sẻ về tình trạng sức khỏe của bản thân sau thời gian dài làm việc với cường độ cao. Nam diễn viên cho biết lịch trình dày đặc cùng thói quen sinh hoạt thiếu điều độ đã khiến cơ thể nhiều lần rơi vào trạng thái báo động.

Trong chương trình Ký túc xá của chúng ta, ngôi sao sinh năm 1997 tiết lộ anh từng đối mặt với hàng loạt vấn đề sức khỏe như mất ngủ kéo dài, hạ đường huyết, rối loạn hệ miễn dịch và dị ứng với nhiều loại thực phẩm. Có giai đoạn, Trương Lăng Hách chỉ ngủ chưa đến 20 tiếng trong suốt một tuần vì áp lực công việc liên tục.

Để duy trì sự tỉnh táo khi ghi hình, nam diễn viên từng hình thành thói quen uống cà phê đặc lúc bụng đói. Tuy nhiên, điều này khiến anh xuất hiện tình trạng tim đập nhanh và buộc phải thay đổi sau khi được bác sĩ cảnh báo. Bên cạnh đó, hệ miễn dịch suy giảm cũng khiến Trương Lăng Hách ngày càng nhạy cảm với thực phẩm. Anh cho biết hiện không thể ăn trứng hoặc các món bánh có thành phần từ trứng vì dễ gặp các phản ứng dị ứng như nổi mẩn đỏ, viêm mũi và khó chịu kéo dài.

Trương Lăng Hách lần đầu tiết lộ vấn đề sức khỏe vì lịch làm việc dày đặc - Ảnh 1

Không chỉ chịu áp lực từ lịch trình, Trương Lăng Hách còn nhiều lần đánh đổi sức khỏe để phục vụ vai diễn. Với chiều cao gần 1,9 m, anh từng giảm cân xuống chỉ còn khoảng 66 kg nhằm phù hợp với hình tượng nhân vật, khiến không ít khán giả lo ngại về thể trạng.

Trong quá trình quay phim Quy Loan, nam diễn viên còn gặp chấn thương đầu gối khá nghiêm trọng. Có thời điểm anh đau đến mức không thể co gập chân và phải có người dìu khi di chuyển. Dù vậy, để không làm ảnh hưởng đến tiến độ đoàn phim, Trương Lăng Hách chỉ nói mình bị "trẹo nhẹ", đồng thời tiếp tục ghi hình bằng cách kết hợp châm cứu, vật lý trị liệu và tiêm thuốc giảm đau.

Trương Lăng Hách lần đầu tiết lộ vấn đề sức khỏe vì lịch làm việc dày đặc - Ảnh 2

Chia sẻ về việc luôn làm việc hết mình, Trương Lăng Hách cho biết đó là tính cách đã theo anh từ lâu. Anh thừa nhận bản thân khó có thể ngồi yên và thường cảm thấy lo lắng nếu không có công việc. Tuy nhiên, nam diễn viên cũng nhận ra những dấu hiệu cảnh báo từ cơ thể và hiểu rằng sức khỏe cần được đặt lên hàng đầu.

Sau khi chương trình phát sóng, nhiều người hâm mộ đã gửi lời động viên, đồng thời mong Trương Lăng Hách cân bằng hơn giữa công việc và cuộc sống. Khán giả hy vọng nam diễn viên sẽ dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân để có thể duy trì phong độ và tiếp tục cống hiến với những vai diễn chất lượng trong tương lai.

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