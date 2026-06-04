Người hâm mộ xô vỡ cửa kính, sự kiện của Trương Lăng Hách bị hủy phút chót

Sao quốc tế 04/06/2026 11:47

Trương Lăng Hách tham gia một sự kiện của nhãn hàng kính mắt ở trung tâm thương mại của thành phố Nam Ninh, Quảng Tây vào ngày 31/5.

Sự kiện quảng bá của diễn viên Trương Lăng Hách cho một thương hiệu kính mắt tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc) ngày 31/5 đã phải hủy bỏ đột ngột sau khi xảy ra tình trạng chen lấn nghiêm trọng từ phía người hâm mộ.

Theo truyền thông Trung Quốc, trước giờ diễn ra chương trình, lượng khán giả đổ về trung tâm thương mại vượt xa dự kiến. Đám đông tập trung trước khu vực tổ chức khiến lối ra vào quá tải. Trong lúc xô đẩy để tiến vào bên trong, cửa kính của trung tâm thương mại đã bị vỡ, khiến 5 người bị thương nhẹ.

Người hâm mộ xô vỡ cửa kính, sự kiện của Trương Lăng Hách bị hủy phút chót - Ảnh 1Người hâm mộ xô vỡ cửa kính, sự kiện của Trương Lăng Hách bị hủy phút chót - Ảnh 2

Để đảm bảo an toàn cho công chúng, ban tổ chức quyết định hủy toàn bộ sự kiện. Ngay sau đó, công ty quản lý của Trương Lăng Hách đã đưa ra thông báo xin lỗi và cam kết hỗ trợ những người hâm mộ bị ảnh hưởng.

Theo đại diện nam diễn viên, công ty sẽ hoàn trả các chi phí đi lại, lưu trú cho khán giả đã đến Nam Ninh tham dự chương trình. Người hâm mộ được hướng dẫn cung cấp thông tin cần thiết để hoàn tất thủ tục bồi thường. Quá trình hoàn trả dự kiến bắt đầu từ ngày 3/6 và hoàn tất vào giữa tháng 6.

“An toàn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Đây là lần đầu tiên Trương Lăng Hách đến Nam Ninh làm việc. Chúng tôi rất tiếc vì sự cố ngoài ý muốn đã khiến nhiều người thất vọng”, phía công ty cho biết.

Người hâm mộ xô vỡ cửa kính, sự kiện của Trương Lăng Hách bị hủy phút chót - Ảnh 3

Dù phải đối mặt với khoản chi phí bồi thường không nhỏ, động thái chủ động nhận trách nhiệm và hỗ trợ người hâm mộ của Trương Lăng Hách cùng êkíp nhận được nhiều lời khen từ công chúng.

Trương Lăng Hách là một trong những diễn viên trẻ nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ hiện nay. Sau khi gia nhập làng giải trí vào năm 2020, anh nhanh chóng được chú ý qua các bộ phim như Thương Lan Quyết, Vân Chi Vũ và Ninh An Như Mộng. Nam diễn viên sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, đặc biệt trong dòng phim ngôn tình và cổ trang.

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