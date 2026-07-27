Sạc dự phòng bốc cháy trong ngăn chứa hành lý trên máy bay khiến hành khách hoảng loạn

Đoạn clip ghi lại cho thấy một nhân viên mở khoang hành lý và phát hiện bên trong ngọn lửa đang rực cháy. Có thể thấy các hành khách hoảng loạn di chuyển ra xa đám cháy, trong đó có một người đàn ông nhanh chóng đưa con nhỏ của mình đến nơi an toàn.
Video 1 giờ 53 phút trước

Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

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