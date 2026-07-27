Tử vi tuần mới (27/7 đến 2/8/2026), 3 con giáp Thần tài đợi cửa, Quý Nhân vẫy chào, xòe tay hứng Lộc, đánh đâu thắng đó, sự nghiệp cải thiện rõ rệt

Tâm linh - Tử vi 27/07/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Thần tài đợi cửa, Quý Nhân vẫy chào, xòe tay hứng Lộc, đánh đâu thắng đó, sự nghiệp cải thiện rõ rệt trong tuần mới (27/7 đến 2/8/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

Tử vi tuần mới (27/7 đến 2/8/2026), Thiên ấn chiếu mệnh tốt cho con đường học hành và quan lộ của người tuổi Thìn trong ngày mới. Thái độ tích cực của bạn sẽ lan tỏa đến những người xung quanh và làm cho bầu không khí trở nên thoải mái, vui vẻ hơn, làm việc cũng năng suất hơn.

Tử vi tuần mới (27/7 đến 2/8/2026), 3 con giáp Thần tài đợi cửa, Quý Nhân vẫy chào, xòe tay hứng Lộc, đánh đâu thắng đó, sự nghiệp cải thiện rõ rệt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc của con giáp này cũng may mắn hơn nhiều nhờ ảnh hưởng của Tam Hội. Con giáp chi tiêu tiết kiệm này sẽ không dại mà tiêu tiền một cách phung phí vào những việc tầm thường. Sống trong khả năng của mình là điều khôn ngoan, Thìn hãy cứ phát huy ưu điểm này.

Mặt tình cảm, bạn gặp nhiều điều tốt lành, bạn đặc biệt cần chú ý đến những người mình tình cờ gặp trên đường. Những cuộc gặp gỡ định mệnh này có thể mang đến cho bạn một số điều bất ngờ và thêm chút thú vị cho cuộc sống của bạn.

Con giáp tuổi Dậu 

Tử vi tuần mới (27/7 đến 2/8/2026), nhờ có Tam Hợp phù trợ, người tuổi Dậu dễ dàng thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình và có thể trở thành người dẫn dắt, giúp tập thể vượt qua những khó khăn trước mắt. Bạn xứng đáng nhận được sự tôn trọng của mọi người xung quanh.

Tử vi tuần mới (27/7 đến 2/8/2026), 3 con giáp Thần tài đợi cửa, Quý Nhân vẫy chào, xòe tay hứng Lộc, đánh đâu thắng đó, sự nghiệp cải thiện rõ rệt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy nhiên, bạn cần chú ý thói quen nói năng, cư xử quá mức thẳng thắn của mình. Dù là lãnh đạo thì khi phê bình cấp dưới, bản mệnh cũng nên sử dụng những từ ngữ uyển chuyển, giúp người nghe dễ tiếp thu hơn.

 

Hỏa khắc Kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và con cái không quá thuận hòa, có thể là vì bạn và con cái hoặc cha mẹ của mình vẫn chưa thực sự thấu hiểu nhau. Hãy dành thời gian để bình tĩnh trò chuyện giải tỏa khúc mắc, đồng thời học cách lắng nghe đối phương. 

Con giáp tuổi Mùi 

Tử vi tuần mới (27/7 đến 2/8/2026), vận trình tài lộc của tuổi Mùi có vẻ khởi sắc hơn hẳn. Cát thần chủ về tiền bạc báo hiệu các khoản thu nhập từ công việc chính có xu hướng tăng tiến. Đây là phần thưởng cho những vất vả của bản mệnh trong suốt thời gian qua.

Tử vi tuần mới (27/7 đến 2/8/2026), 3 con giáp Thần tài đợi cửa, Quý Nhân vẫy chào, xòe tay hứng Lộc, đánh đâu thắng đó, sự nghiệp cải thiện rõ rệt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chịu ảnh hưởng không mấy tích cực của cục diện tương phá, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình tuổi Mùi vì bất hòa mâu thuẫn mà dần trở nên xa cách nhau hơn. Đôi bên chỉ vì những lời nói không suy nghĩ mà khiến cho đối phương phải chịu không ít tổn thương.

Về phương diện sức khỏe, tuổi Mùi cần chú ý dành thời gian để thư giãn, chớ suy nghĩ quá nhiều ảnh hưởng đến tinh thần của mình. Ngoài ta hôm nay là ngày không trị bệnh ở đầu, bản mệnh nên lưu ý để tránh tác động lên vị trí này.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi tuần mới từ 27/7 đến 2/8/2026, 3 con giáp Thần Tài quý mến, quý nhân nâng đỡ, vận mệnh hanh thông, sở hữu khoản tiền lớn trong tay

Tử vi tuần mới từ 27/7 đến 2/8/2026, 3 con giáp Thần Tài quý mến, quý nhân nâng đỡ, vận mệnh hanh thông, sở hữu khoản tiền lớn trong tay

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Thần Tài quý mến, quý nhân nâng đỡ, vận mệnh hanh thông, sở hữu khoản tiền lớn trong tay trong tuần mới từ 27/7 đến 2/8/2026 này nhé!

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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