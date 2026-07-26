Giá vàng hôm nay, ngày 26/7/2026: Người mua lỗ 10 triệu đồng sau một tuần

Đời sống 26/07/2026 10:04

Hôm nay, ngày 26/7/2026, giá vàng trong nước giảm mạnh đồng thời chênh lệch mua và bán tăng cao.

Theo báo Thanh Niên, sáng 26/7, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào ở mức 137,5 triệu đồng/lượng, bán ra 141,5 triệu đồng, giảm 6 triệu đồng so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, cộng thêm chênh lệch mua - bán đã bị đẩy lên 4 triệu đồng thì người mua vàng miếng sau một tuần lỗ 10 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn tại Công ty SJC cũng giảm 5 triệu đồng sau một tuần khi mua vào xuống 137 triệu đồng và bán ra giảm 5,5 triệu đồng, còn 141 triệu đồng. Chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn cũng bị đẩy lên 4 triệu đồng/lượng thay vì chỉ 3,5 triệu đồng như tuần trước nên người mua lỗ 9,5 triệu đồng sau một tuần. Nhiều công ty khác như Phú Quý, PNJ... cũng giảm 5 - 6 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 26/7/2026: Người mua lỗ 10 triệu đồng sau một tuần - Ảnh 1
Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Theo thông tin VietNamNet, giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên cuối tuần khi lực bán suy yếu. Đà phục hồi còn được hỗ trợ bởi giá dầu hạ nhiệt và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm. Tuy nhiên, đồng USD vẫn duy trì ở mức cao, hạn chế đà tăng của kim loại quý.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay đứng ở mức khoảng 4.053 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.055 USD/ounce.

Các số liệu kinh tế cho thấy bức tranh trái chiều đối với thị trường vàng. Hoạt động kinh doanh tại Mỹ trong tháng 7 tăng lên mức cao nhất trong 8 tháng. Doanh số bán nhà mới trong tháng 6 cũng tăng, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu duy trì ở mức 187.000 đơn, cho thấy thị trường lao động vẫn rất ổn định.

Những số liệu này đã làm giảm kỳ vọng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ sau khi CPI và PPI hạ nhiệt. Biến động của giá dầu tiếp tục khiến thị trường lo ngại về rủi ro lạm phát.

Giới đầu tư vẫn nghiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tuần tới, dù thị trường vẫn để ngỏ xác suất tăng lãi suất.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống còn khoảng 4,678% sau khi chạm mức cao nhất trong 18 tháng. Chỉ số USD Index (DXY) chốt phiên quanh 101,47 điểm.

Tình hình tại eo biển Hormuz vẫn rất căng thẳng khi hoạt động vận tải chịu áp lực từ các yếu tố quân sự, hàng hải và ngoại giao, dù tuyến đường chưa bị đóng cửa.

Giá dầu Brent giảm xuống khoảng 96,78 USD/thùng sau khi có thời điểm vượt 102 USD/thùng, còn dầu WTI ở mức 89,31 USD/thùng.

Giá vàng hôm nay, ngày 25/7/2026: Vàng miếng SJC tăng thêm 1 triệu đồng/lượng

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Hôm nay, ngày 25/7/2026 giá vàng bật tăng mạnh theo đà phục hồi của thế giới. Vàng miếng SJC và nhẫn trong nước tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng.

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