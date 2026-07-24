Nóng: Triệt phá đường dây làm giả gần 50.000 đôi giày Nike

Đời sống 24/07/2026 15:57

Tháng 6/2026, thông qua kênh trao đổi nghiệp vụ giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI), Cục tiếp nhận tin ban đầu về đường dây có dấu hiệu gia công giày Nike tại Việt Nam để xuất sang Mỹ.

Theo thông tin báo VNExpress, thông tin được Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương (DMS) công bố ngày 24/7. Theo cơ quan này, vụ việc được phát hiện từ nguồn tin do Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI) cung cấp về một đường dây có dấu hiệu gia công giày mang nhãn hiệu Nike tại Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ.

Ban đầu, lực lượng chức năng nghi ngờ khoảng 12.000 đôi giày vi phạm, song quá trình xác minh cho thấy quy mô vụ việc lớn hơn nhiều, với gần 50.000 đôi giày và bán thành phẩm liên quan.

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Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (ngoài cùng bên trái) chỉ đạo kiểm tra tại hiện trường. Ảnh: Báo VNExpress. 

Ngày 16/7, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp Cục A05 (Bộ Công an) và công an địa phương kiểm tra Công ty MP tại TP HCM.

Theo cơ quan chức năng, số hàng được làm giả khá tinh vi, bằng mắt thường khó phân biệt với chính hãng. Ngay cả mã xác thực trên từng đôi giày cũng bị sao chép. Một phần hàng hóa đã được xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Theo thông tin báo Dân trí, đoàn kiểm tra phát hiện 25.396 đôi giày thành phẩm mang các nhãn hiệu Nike và Air Jordan, trị giá hơn 12,3 tỷ đồng; cùng 20.875 đôi mũ giày và 10.800 đôi đế giày mang dấu hiệu Nike đang trong quá trình hoàn thiện, trị giá hơn 11,2 tỷ đồng. Theo giá thị trường, tổng giá trị lô hàng ước tính vượt 100 tỷ đồng.

Làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện doanh nghiệp cho biết toàn bộ số hàng được gia công theo hợp đồng với một đối tác nước ngoài, nguyên liệu do đối tác cung cấp và sau khi hoàn thiện sẽ xuất trả để xuất khẩu.

Doanh nghiệp cũng xuất trình hợp đồng gia công, thư điện tử trao đổi với đối tác, tài liệu được cho là giấy ủy quyền sử dụng nhãn hiệu Nike cùng hồ sơ xuất khẩu. Theo hồ sơ này, từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp đã xuất khẩu 11 container giày mang nhãn hiệu Nike và Air Jordan sang Mỹ, với tổng trị giá khai báo hơn 25,46 tỷ đồng.

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Số lượng hàng hóa bị thu giữ. Ảnh: Báo VNExpress. 

Tuy nhiên, theo xác nhận của Nike Việt Nam và Nike Inc., doanh nghiệp này chưa từng được Nike cấp phép, ký hợp đồng hay ủy quyền sử dụng các nhãn hiệu nói trên.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhận định số hàng hóa trên có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Đây là một trong những vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có quy mô lớn, tính chất phức tạp được phát hiện trong những năm gần đây. Vụ việc có yếu tố xuyên biên giới, liên quan các tổ chức, doanh nghiệp tại Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam, đồng thời phản ánh thủ đoạn lợi dụng hoạt động gia công quốc tế và sử dụng các tài liệu được cho là hợp pháp nhưng bị làm giả để đưa hàng hóa giả vào chuỗi cung ứng.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cho biết kết quả bước đầu cho thấy hiệu quả của cơ chế phối hợp quốc tế trong phát hiện và xử lý các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố xuyên biên giới.

"Việc phát hiện không chỉ có ý nghĩa ở góc độ xử lý một hành vi vi phạm, mà còn chỉ ra phương thức vi phạm có thể còn tồn tại trên thị trường, với sự tham gia của nhiều bên, thậm chí có thể có cả sự thông đồng", ông Linh nói.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đang củng cố hồ sơ, xác minh nguồn gốc nguyên liệu, đối tác nhập khẩu và dự kiến chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

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