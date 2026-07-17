Nóng: Triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt, hạt nêm, bột giặt giả quy mô lớn

Đời sống 17/07/2026 10:41

Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán bột ngọt, hạt nêm và bột giặt giả quy mô lớn. Các đối tượng sử dụng hơn 1,1 tấn nguyên liệu bột ngọt trôi nổi, không rõ nguồn gốc để sản xuất hàng giả đưa ra thị trường.

Theo thông tin báo VOV, qua công tác nắm tình hình tại địa bàn và các khu vực giáp ranh, Công an TP.HCM phát hiện dấu hiệu hoạt động của một đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành. Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án, dùng các biện pháp nghiệp vụ nhằm làm rõ nơi sản xuất, tiêu thụ và vai trò của từng đối tượng.

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Văn Đại (39 tuổi; ngụ phường Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ, TP.HCM) là đối tượng cầm đầu. Đại thu mua nguyên liệu trôi nổi gồm bột ngọt, hạt nêm, bột giặt; đặt làm bao bì, tem nhãn giả các thương hiệu nổi tiếng để sang chiết, đóng gói thành phẩm.

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Triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả liên tỉnh cực lớn. Ảnh: VOV. 

Hàng hóa được tập kết tại kho ở xã Vĩnh Lộc do Phạm Thị Phương (48 tuổi) quản lý. Sau đó, công tác vận chuyển, phân phối đến nhiều cửa hàng tạp hóa tại TP.HCM và tỉnh Tây Ninh được thực hiện bởi Chu Văn Thanh (50 tuổi), Chu Văn Hữu (28 tuổi), Đậu Đức Minh (36 tuổi) lần lượt là chồng, con trai và con rể của Phương (các đối tượng đều ngụ xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM). Đường dây hoạt động khép kín, liên lạc chủ yếu qua điện thoại, Zalo và thường xuyên thay đổi địa điểm giao nhận để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sau nhiều tháng bám sát, ngày 23.4, các mũi trinh sát của Công an TP.HCM đồng loạt tiến hành kiểm tra, khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan. Tại hiện trường, công an thu giữ số tang vật khổng lồ gồm: 149,22 kg bột ngọt giả; 52,41 kg hạt nêm giả; 547,99 kg bột giặt giả cùng hơn 160 kg nguyên liệu chưa đóng gói, máy móc đóng màng co, phương tiện vận chuyển và lượng lớn bao bì giả.

Bước đầu, nhóm này khai nhận đã thu mua trôi nổi hơn 1,1 tấn nguyên liệu bột ngọt và khoảng 300 kg hạt nêm để gia công hàng giả. Đáng chú ý, trong quá trình bị điều tra, các đối tượng đã tìm cách đưa hối lộ, tác động đến cán bộ thụ lý chuyên án nhằm thoát tội nhưng đã bị lực lượng công an kiên quyết từ chối, lập biên bản xử lý nghiêm.

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Công an bắt các đối tượng: Nguyễn Văn Đại, Đậu Đức Minh, Chu Văn Hữu, Chu Văn Thanh và Phạm Thị Phương. Ảnh: VOV. 

Ngày 29/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 bị can gồm: Nguyễn Văn Đại, Phạm Thị Phương, Chu Văn Thanh, Chu Văn Hữu và Đậu Đức Minh về tội “Sản xuất, mua bán hàng giả là phụ gia thực phẩm”. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các đối tượng liên quan và các điểm tiêu thụ hàng giả.

Qua đây, Công an TP.HCM khuyến cáo các tổ chức, cá nhân chung tay không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và thực phẩm giả vì có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Việc sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc hàng giả có thể dẫn đến ngộ độc, nhiễm khuẩn, tích tụ chất độc hại và nhiều hậu quả lâu dài đối với sức khỏe. Khi phát hiện các sản phẩm có dấu hiệu nghi ngờ, cần ngừng sử dụng và thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

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