Danh tính đối tượng sản xuất 16.000 hàng giả nhãn hiệu Owen, trị giá hơn 2,3 tỉ đồng

Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố đối tượng sản xuất, buôn bán quần áo giả nhãn hiệu Owen, thu giữ hơn 15.800 sản phẩm, trị giá hơn 2,3 tỉ đồng.

Theo thông tin báo VTC News, ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Mạnh Cường (SN 1987, trú xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo điểm đ, khoản 2, Điều 226 Bộ luật Hình sự. Đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (SN 1987, trú xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang). Ảnh: VTC News. Theo Công an tỉnh Sơn La, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một đường dây có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh quần áo giả mạo nhãn hiệu Owen. Điểm bất thường là các sản phẩm được đưa ra thị trường với mức chiết khấu 40-50%, cao hơn nhiều so với thông lệ.

Từ các tài liệu thu thập được, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp khám xét nhiều địa điểm tại Sơn La, Tuyên Quang và Hà Nội. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 15.864 sản phẩm thời trang mang nhãn hiệu Owen, hơn 13.000 thẻ nhãn, khoảng 900 tem giá, 2 máy ép logo cùng nhiều tang vật phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tổng giá trị số hàng hóa bị thu giữ được xác định hơn 2,3 tỷ đồng. Theo thông tin báo Tiền Phong, kết luận giám định của Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) xác định, toàn bộ số sản phẩm bị thu giữ là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Owen, nhãn hiệu thời trang đang được pháp luật bảo hộ.

Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La kiểm tra, kê khai số lượng hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Owen. Ảnh: VTC News. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Mạnh Cường khai nhận do nhận thấy các sản phẩm mang thương hiệu Owen dễ tiêu thụ tại các tỉnh Tây Bắc nên đã tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng giả nhằm thu lợi bất chính. Từ năm 2024 đến nay, đối tượng đã thiết lập hệ thống bán buôn, bán lẻ, cung cấp hàng cho hơn 20 cửa hàng thời trang tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Hà Nội, Phú Thọ và một số địa phương khác để tiêu thụ. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý.

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