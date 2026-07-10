Nóng: Danh sách 27 loại nước yến giả, khuyến cáo người dân không sử dụng

Liên quan vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, xảy ra tại Cụm công nghiệp Phong Nẫm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long xác định có 27 loại sản phẩm nước yến thành phẩm là hàng giả.

Theo thông tin báo VietNamNet, ngày 9/7, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong quá trình điều tra vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", cơ quan điều tra xác định có 27 loại sản phẩm nước yến thành phẩm của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare là hàng giả. Ảnh minh họa: Internet Công ty trên có trụ sở tại TPHCM và nhà máy tại Lô B, Cụm công nghiệp Phong Nẫm (xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long), do ông Đoàn Lê Ngọc Phi Lân làm Tổng Giám đốc.

Để phục vụ công tác điều tra và kịp thời thu hồi các sản phẩm không bảo đảm chất lượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng 27 loại sản phẩm nước yến thành phẩm là hàng giả nằm của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare. Đồng thời, cơ quan công an đề nghị các cá nhân, cơ sở, tổ chức đang kinh doanh hoặc đã mua, sử dụng các sản phẩm của công ty này khẩn trương liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long (qua Phòng Cảnh sát kinh tế) để được hướng dẫn, giải quyết.

Danh sách 27 loại yến giả của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare. Ảnh: Báo VietNamNet. Như Tiền Phong đã thông tin, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đoàn Lê Ngọc Phi Lân (SN 1975) và Trần Minh Duy (SN 1990, cùng ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Quá trình điều tra xác định, Lân là người quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare, Duy trực tiếp quản lý cơ sở sản xuất và pha chế sản phẩm nước yến, tổ yến giả tại Cụm công nghiệp Phong Nẫm, bị công an phát hiện trước đó. Thời điểm kiểm tra, bên trong cơ sở có nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất nước yến, tổ yến chưng sẵn đã hết hạn sử dụng hoặc không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Sản phẩm phát hiện tại hiện trường. Ảnh: Báo Tiền Phong. Công an đã tạm giữ hơn 80.700 sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm (đã dán nhãn, đóng nắp); 279.511 sản phẩm nước yến đã đóng nắp, chưa thành phẩm chưa dán nhãn... Trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất khoảng từ 10.000-15.000 sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm. Làm việc với cơ quan công an, các lao động khai nhận đã trực tiếp nấu, chế biến nước yến và tổ yến chưng sẵn theo công thức pha trộn do Lân và Duy đưa ra, nhưng hoàn toàn không sử dụng thành phần yến tự nhiên.

Triệt phá đường dây sản xuất hơn 15 tấn yến chưng giả Công an Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán yến chưng giả quy mô lớn, thu giữ hơn 70.000 hũ yến với tổng trọng lượng trên 15 tấn.

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