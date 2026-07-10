Lật tàu hàng trên biển, 3 người được cứu sống, 2 người nghi bị mắc kẹt trong tàu

Đời sống 10/07/2026 05:15

Tàu hàng bị lật trên vùng biển Bản Sen, đặc khu Vân Đồn, khiến hai người mắc kẹt trong cabin, ba người được cứu sống, chiều 9/7.

Theo thông tin từ VTC News, UBND Đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho biết tàu mang số hiệu HP-4914 bị lật vào khoảng 14h ngày 9/7 tại khu vực biển thuộc Bản Sen.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu HP-4914 có tổng cộng 5 thuyền viên. Tàu do ông Vũ Thành Long (trú tại TP Hải Phòng) làm thuyền trưởng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND đặc khu Vân Đồn chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu, Công an đặc khu, Đồn Biên phòng Hạ Long cùng các lực lượng liên quan khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện tiếp cận hiện trường để triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Lật tàu hàng trên biển, 3 người được cứu sống, 2 người nghi bị mắc kẹt trong tàu - Ảnh 1
Tàu hàng bị lật úp chiều 9/7 - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VTC News, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã cứu được 3 người và đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn. Hai người còn mắc kẹt trong cabin là ông Trương Văn Hạnh (sinh năm 1978) và ông Trương Văn Phượng (sinh năm 1973). Cơ quan chức năng xác định họ là anh em ruột, cùng trú tại phường Đại Năng, TP Hải Phòng.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện để tiếp tục cứu các nạn nhân còn mắc kẹt.

Theo Đội cứu hộ cứu nạn Quảng Ninh, các thành viên của đội cũng đang phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác cứu nạn chiếc tàu vận tải bị lật kể trên. Theo thông tin ban đầu, trong khoang tàu vẫn còn không khí, vì vậy các lực lượng đang chạy đua với thời gian để tiếp cận, tìm kiếm và đưa các nạn nhân còn lại ra ngoài an toàn.

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