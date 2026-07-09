Hy hữu bé gái 8 tuổi có răng mọc trong hốc mũi

Ngày 8/7, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp bệnh nhi hiếm gặp khi phát hiện răng mọc lạc chỗ trong hốc mũi.

Theo thông tin từ Báo Gia Lai, ngày 8/7, đại diện Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã tiếp nhận, điều trị bệnh nhi được phát hiện răng lạc chỗ trong hốc mũi.

Trước đó, nữ bệnh nhi N.N.K.A. (8 tuổi, trú tại xã Bàu Cạn, Gia Lai) được gia đình đưa đến bệnh viện khám do bị nghẹt mũi bên phải kéo dài từ nhỏ. Nhiều năm nay A. đi khám và được chẩn đoán bị viêm mũi nhưng điều trị mãi không khỏi.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện trong hốc mũi phải của bệnh nhi có một răng mọc lạc trong hốc mũi, được bao bọc bởi niêm mạc mềm. Ngay sau đó, êkíp đã phẫu thuật lấy răng ra khỏi hốc mũi.

Các bác sĩ phát hiện răng mọc trong hốc mũi - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ Báo Dân trí, bác sĩ Dương Thanh Hoàng Thạnh, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, răng mọc lạc chỗ trong vùng xoang mũi là tình trạng rất hiếm gặp. Đây có thể là răng thừa hoặc răng vĩnh viễn mọc sai vị trí do bất thường trong quá trình phát triển phôi thai, chấn thương hoặc nhiều nguyên nhân khác.

Bác sĩ Thạnh khuyến cáo, nếu trẻ bị nghẹt mũi kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm, đặc biệt chỉ xảy ra ở một bên mũi, kèm chảy dịch, phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để thăm khám.

Việc phát hiện sớm giúp điều trị hiệu quả, hạn chế các biến chứng như viêm xoang mạn tính, nhiễm trùng tái phát và ảnh hưởng đến hô hấp của trẻ.

Bác sĩ căng não phẫu thuật cho sản phụ nặng tới 120kg kèm nhiều bệnh lý Bệnh nhân là chị L.A.T, 33 tuổi, ở xã Thịnh Minh, Phú Thọ. Chị T. từng mổ đẻ, lại mắc tăng huyết áp và tiểu đường thai kỳ.

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