Tử vi 3 ngày cuối tuần, thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật, 3 con giáp chạm ĐỈNH vinh quang, giàu có phát hờn, vượng đường Tài Lộc, nhà xe đều có đủ

Tâm linh - Tử vi 09/07/2026 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp chạm ĐỈNH vinh quang, giàu có phát hờn, vượng đường Tài Lộc, nhà xe đều có đủ trong 3 ngày cuối tuần, thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật này nhé!

Con giáp tuổi Tý 

Tử vi 3 ngày cuối tuần, thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật, tuổi Tý làm việc dứt khoát, nói là làm, có mục tiêu rõ ràng, không rườm rà, không dây dưa. Tại nơi làm việc, Tý dám thách thức quyền lực và sẵn sàng thử những điều mới. Khi đối mặt với khó khăn, bạn có thể dẫn dắt đội nhóm vượt qua gian truân bằng sự tự tin và quyết đoán. 

Tử vi 3 ngày cuối tuần, thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật, 3 con giáp chạm ĐỈNH vinh quang, giàu có phát hờn, vượng đường Tài Lộc, nhà xe đều có đủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chính tài còn giúp Tý bội thu nhờ công việc chính, công sức bạn bỏ ra trong thời gian qua được đền đáp xứng đáng hơn cả mong đợi. Bạn nên tập trung đầu tư cho công việc hiện tại và cố gắng cho tương lai nhiều hơn vì thời gian này nếu kiên trì chắc chắn sẽ có quý nhân đến để giúp đỡ để bạn bớt được gánh nặng tiền bạc.

Con giáp tuổi Sửu 

Tử vi 3 ngày cuối tuần, thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật, Chính Quan trợ vận nên Sửu hoàn toàn có thể tự tin vào độ may mắn của mình trong công việc. Con giáp này sẽ thay đổi cách làm việc, nhờ đó công việc được giải quyết nhanh hơn. Các bạn trẻ sẽ đón tin vui liên quan đến thăng tiến, thi cử hoặc xin việc. Bạn kiếm tiền dễ hơn, dòng tiền quay về nhanh hơn, tài lộc vượng phát. 

Tử vi 3 ngày cuối tuần, thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật, 3 con giáp chạm ĐỈNH vinh quang, giàu có phát hờn, vượng đường Tài Lộc, nhà xe đều có đủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tình duyên của bản mệnh cũng xán lạn nhờ ngũ hành Thổ sinh Kim. Con giáp này quen biết khá nhiều người nên khá thuận lợi trong việc mở rộng quan hệ ngoại giao giúp ích cho công việc. Người độc thân hãy mạnh dạn xin phương thức liên lạc nếu cảm nắng ai đó trong hôm nay.

Con giáp tuổi Tỵ 

Tử vi 3 ngày cuối tuần, thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật, tuổi Tỵ nhận ra vận may của mình khi luôn có người ấy đồng hành trong cuộc sống. Không một phép màu nào có thể biến mối quan hệ của bản mệnh thành một câu chuyện cổ tích, chỉ khi cả hai người cùng cố gắng, tình yêu đó mới thật sự thành công. Bản mệnh đạt được một số kỳ vọng về doanh thu nhờ có quý nhân dẫn đường chỉ lối. 

Tử vi 3 ngày cuối tuần, thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật, 3 con giáp chạm ĐỈNH vinh quang, giàu có phát hờn, vượng đường Tài Lộc, nhà xe đều có đủ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, tuổi Tỵ có những quyết định khôn ngoan về việc cải thiện sức khỏe. Thay vì dựa vào các biện pháp có tính tức thời gây hậu quả lâu dài thì bản mệnh chọn cách từ tốn, nhẹ nhàng hơn, thay đổi nhỏ nhưng có tác dụng bền vững.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp này lộc về như bão lũ, vận khí tăng ngùn ngụt, một bước lên hương, công danh rạng rỡ, đào hoa khởi sắc

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp này lộc về như bão lũ, vận khí tăng ngùn ngụt, một bước lên hương, công danh rạng rỡ, đào hoa khởi sắc

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp này lộc về như bão lũ, vận khí tăng ngùn ngụt, một bước lên hương, công danh rạng rỡ, đào hoa khởi sắc trong 2 tháng tới này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Hy hữu bé gái 8 tuổi có răng mọc trong hốc mũi

Hy hữu bé gái 8 tuổi có răng mọc trong hốc mũi

Sức khỏe 36 phút trước
Hà Nội vào mùa sốt xuất huyết: Người phụ nữ 69 tuổi nguy kịch sau 4 ngày sốt

Hà Nội vào mùa sốt xuất huyết: Người phụ nữ 69 tuổi nguy kịch sau 4 ngày sốt

Tin y tế 43 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần, thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật, 3 con giáp chạm ĐỈNH vinh quang, giàu có phát hờn, vượng đường Tài Lộc, nhà xe đều có đủ

Tử vi 3 ngày cuối tuần, thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật, 3 con giáp chạm ĐỈNH vinh quang, giàu có phát hờn, vượng đường Tài Lộc, nhà xe đều có đủ

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Động thái của nhà chồng tỷ phú khi Tăng Thanh Hà đóng phim trở lại sau 13 năm

Động thái của nhà chồng tỷ phú khi Tăng Thanh Hà đóng phim trở lại sau 13 năm

Hậu trường 55 phút trước
Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 9/7/2026, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 9/7/2026, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Bước qua tháng 6 âm lịch, 3 con giáp vận trình tươi sáng, Phú Quý ngập tràn, tài lộc đổ về ào ào, chỉ việc nằm duỗi đếm tiền

Bước qua tháng 6 âm lịch, 3 con giáp vận trình tươi sáng, Phú Quý ngập tràn, tài lộc đổ về ào ào, chỉ việc nằm duỗi đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Mưa lớn gây sạt lở nhiều điểm ở Sơn La, đá rơi trúng ô tô

Mưa lớn gây sạt lở nhiều điểm ở Sơn La, đá rơi trúng ô tô

Xã hội 1 giờ 49 phút trước
3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc sau ngày 9/7/2026

3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc sau ngày 9/7/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Tin mới: Siêu bão Ba Vì vẫn giật trên cấp 17, dự báo thời gian và khu vực bão đổ bộ

Tin mới: Siêu bão Ba Vì vẫn giật trên cấp 17, dự báo thời gian và khu vực bão đổ bộ

Xã hội 2 giờ 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/7/2026: Vàng SJC và nhẫn lại 'rơi thẳng đứng' 1,5 triệu đồng rồi đứng yên

Giá vàng hôm nay, ngày 9/7/2026: Vàng SJC và nhẫn lại 'rơi thẳng đứng' 1,5 triệu đồng rồi đứng yên

Đời sống 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NSƯT Thanh Hùng đột ngột qua đời khiến đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng

NSƯT Thanh Hùng đột ngột qua đời khiến đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng

Kể từ ngày mai, thứ Năm 9/7/2026, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Năm 9/7/2026, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Giá vàng hôm nay, ngày 9/7/2026: Vàng SJC và nhẫn lại 'rơi thẳng đứng' 1,5 triệu đồng rồi đứng yên

Giá vàng hôm nay, ngày 9/7/2026: Vàng SJC và nhẫn lại 'rơi thẳng đứng' 1,5 triệu đồng rồi đứng yên

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 9/7/2026, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 9/7/2026, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Bước qua tháng 6 âm lịch, 3 con giáp vận trình tươi sáng, Phú Quý ngập tràn, tài lộc đổ về ào ào, chỉ việc nằm duỗi đếm tiền

Bước qua tháng 6 âm lịch, 3 con giáp vận trình tươi sáng, Phú Quý ngập tràn, tài lộc đổ về ào ào, chỉ việc nằm duỗi đếm tiền

3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc sau ngày 9/7/2026

3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc sau ngày 9/7/2026

Trong các ngày 9, 10, 11, 12, 15 tháng 7, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, hưởng trọn cuộc sống an nhàn

Trong các ngày 9, 10, 11, 12, 15 tháng 7, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, hưởng trọn cuộc sống an nhàn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 9/7/2026, Thần Tài 'rước lộc về nhà', 3 con giáp ung dung hưởng phúc, chuẩn bị hầu bao hốt bạc bởi 'tiền vào như nước'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 9/7/2026, Thần Tài 'rước lộc về nhà', 3 con giáp ung dung hưởng phúc, chuẩn bị hầu bao hốt bạc bởi 'tiền vào như nước'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/7/2026, 3 con giáp công danh rộng mở, giàu sang chạm đỉnh, Tài Lộc rủng rỉnh, đại Phát đại Lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/7/2026, 3 con giáp công danh rộng mở, giàu sang chạm đỉnh, Tài Lộc rủng rỉnh, đại Phát đại Lợi