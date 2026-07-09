Tử vi 3 ngày cuối tuần, thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật, 3 con giáp chạm ĐỈNH vinh quang, giàu có phát hờn, vượng đường Tài Lộc, nhà xe đều có đủ

Tử vi 3 ngày cuối tuần, thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật, tuổi Tý làm việc dứt khoát, nói là làm, có mục tiêu rõ ràng, không rườm rà, không dây dưa. Tại nơi làm việc, Tý dám thách thức quyền lực và sẵn sàng thử những điều mới. Khi đối mặt với khó khăn, bạn có thể dẫn dắt đội nhóm vượt qua gian truân bằng sự tự tin và quyết đoán.

Chính tài còn giúp Tý bội thu nhờ công việc chính, công sức bạn bỏ ra trong thời gian qua được đền đáp xứng đáng hơn cả mong đợi. Bạn nên tập trung đầu tư cho công việc hiện tại và cố gắng cho tương lai nhiều hơn vì thời gian này nếu kiên trì chắc chắn sẽ có quý nhân đến để giúp đỡ để bạn bớt được gánh nặng tiền bạc.

Tử vi 3 ngày cuối tuần, thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật, Chính Quan trợ vận nên Sửu hoàn toàn có thể tự tin vào độ may mắn của mình trong công việc. Con giáp này sẽ thay đổi cách làm việc, nhờ đó công việc được giải quyết nhanh hơn. Các bạn trẻ sẽ đón tin vui liên quan đến thăng tiến, thi cử hoặc xin việc. Bạn kiếm tiền dễ hơn, dòng tiền quay về nhanh hơn, tài lộc vượng phát.

Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên của bản mệnh cũng xán lạn nhờ ngũ hành Thổ sinh Kim. Con giáp này quen biết khá nhiều người nên khá thuận lợi trong việc mở rộng quan hệ ngoại giao giúp ích cho công việc. Người độc thân hãy mạnh dạn xin phương thức liên lạc nếu cảm nắng ai đó trong hôm nay.

Con giáp tuổi Tỵ

Tử vi 3 ngày cuối tuần, thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật, tuổi Tỵ nhận ra vận may của mình khi luôn có người ấy đồng hành trong cuộc sống. Không một phép màu nào có thể biến mối quan hệ của bản mệnh thành một câu chuyện cổ tích, chỉ khi cả hai người cùng cố gắng, tình yêu đó mới thật sự thành công. Bản mệnh đạt được một số kỳ vọng về doanh thu nhờ có quý nhân dẫn đường chỉ lối.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, tuổi Tỵ có những quyết định khôn ngoan về việc cải thiện sức khỏe. Thay vì dựa vào các biện pháp có tính tức thời gây hậu quả lâu dài thì bản mệnh chọn cách từ tốn, nhẹ nhàng hơn, thay đổi nhỏ nhưng có tác dụng bền vững.

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