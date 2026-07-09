Tin mới: Siêu bão Ba Vì vẫn giật trên cấp 17, dự báo thời gian và khu vực bão đổ bộ

Dự báo khoảng đêm 11/7 - rạng sáng 12/7, siêu bão Ba Vì (tên quốc tế là bão Bavi) sẽ đổ bộ vào khu vực Phúc Kiến (Trung Quốc).

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 9/7, lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đêm qua và sáng nay, siêu bão Bavi (Ba Vì) vẫn di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h. Lúc 7h ngày 9/7, siêu bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Theo cơ quan khí tượng, hiện siêu bão cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 810km về phía Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 1.100km về phía Đông Nam, cách tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 1.400km về phía Đông Nam.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Ba Vì di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc với tốc độ khá nhanh khoảng 20km/h và còn giữ cường độ siêu bão trong 24 giờ tới. Bão Ba Vì vẫn mạnh cấp siêu bão. Ảnh: Báo Dân Trí. Cơ quan khí tượng cho biết khoảng ngày 10/7, siêu bão Ba Vì sẽ đi qua khu vực phía Bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc), cường độ giảm dần còn cấp 15, giật trên cấp 17.

Đến khoảng chiều và đêm ngày 11/7, bão Ba Vì sẽ đổ bộ vào khu vực phía Đông của tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) với cường độ mạnh khoảng cấp 13-14, sau đó đi sâu vào đất liền của tỉnh Phúc Kiến và suy yếu dần. Theo thông tin báo Sức khỏe và Đời sống, Cục khí tượng thủy văn Việt Nam tiếp tục nhận định khả năng siêu bão Ba Vì không có khả năng di chuyển vào Biển Đông, tuy nhiên với cường độ siêu mạnh thì siêu bão Ba Vì cũng tác động đến thời tiết của Biển Đông, từ ngày 9/7 gió Tây Nam ở khu vực phía Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) sẽ mạnh dần lên cấp 6; từ ngày 10-11/7 toàn bộ khu vực Bắc, Giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão Ba Vì. Dự báo về mùa bão năm nay, cơ quan khí tượng cho biết do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, dự báo số lượng bão trên Biển Đông có khả năng xuất hiện ít hơn trung bình nhiều năm với khoảng 8-10 cơn, trong đó 3-5 cơn ảnh hưởng đến đất liền, tập trung vào tháng 7-9 ở Bắc Bộ và tháng 10-11 tại Trung Bộ, không loại trừ khả năng ảnh hưởng cả khu vực Nam Bộ trong các tháng cuối năm.

Siêu bão Ba Vì có thể đổi hướng, gây gió mạnh, sóng lớn ở Biển Đông Siêu bão Bavi (Ba Vì) tiếp tục hướng về phía Đài Loan (Trung Quốc) và được dự báo đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Dù ít khả năng vào Biển Đông, hoàn lưu bão vẫn có thể gây gió mạnh cấp 6-7 và biển động mạnh dịp cuối tuần.

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