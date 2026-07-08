Giấm táo là một loại giấm được lên men từ nước ép táo tươi. Trong quá trình lên men hai giai đoạn, đường tự nhiên trong táo được chuyển hóa thành rượu nhờ nấm men, sau đó rượu tiếp tục bị oxy hóa bởi vi khuẩn axit axetic để trở thành giấm. Sản phẩm cuối cùng có độ chua đặc trưng, hương thơm dịu nhẹ và màu vàng nâu nhạt.

Giấm táo thường được sử dụng phổ biến trong chế biến thực phẩm, làm gia vị và bảo quản, nhưng đồng thời còn được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp nhờ vào thành phần dưỡng chất phong phú và tác dụng sinh học đa dạng.

Giấm táo còn có tác dụng giảm tình trạng táo bón và cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tạo điều kiện cho vi khuẩn có lợi phát triển.

Giấm táo cũng được biết đến với khả năng điều chỉnh đường huyết, giúp ổn định lượng đường trong máu. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người mắc bệnh tiểu đường type 2.

Loại giấm này còn giúp cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt, đồng thời giảm huyết áp và ngăn ngừa xơ vữa động mạch.

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Ngoài ra, nó còn có các lợi ích khác như chống viêm, làm đẹp da và tăng cường hệ miễn dịch.

Có nên uống giấm táo mỗi ngày không?

Theo các chuyên gia, giấm táo có thể được sử dụng hàng ngày nếu đúng liều lượng và cách dùng. Tuy nhiên, do chứa nhiều axit axetic, việc lạm dụng giấm táo có thể gây kích ứng dạ dày, bào mòn men răng, làm giảm kali trong máu và tương tác với một số loại thuốc như thuốc lợi tiểu hoặc thuốc điều trị đái tháo đường. Vì vậy, người đang mắc bệnh hoặc sử dụng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.

Cách uống giấm táo mỗi ngày an toàn

Để sử dụng giấm táo an toàn, bạn nên pha loãng 1 - 2 thìa canh giấm với khoảng 240ml nước và tuyệt đối không uống nguyên chất để tránh gây tổn thương thực quản, dạ dày và men răng.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu dùng để hỗ trợ giảm cân, nên uống trước bữa ăn 15 - 30 phút và có thể kết hợp với mật ong, trà hoặc nước gừng. Người đang mắc bệnh, sử dụng thuốc điều trị hoặc có tiền sử dị ứng với táo nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Nếu xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, khó thở hoặc dấu hiệu dị ứng nghiêm trọng như sưng môi, sưng lưỡi, cần ngừng sử dụng và đến cơ sở y tế ngay.

Những người không nên uống giấm táo mỗi ngày

Người bị loét dạ dày tá tràng: Giấm táo có tính axit cao, việc sử dụng giấm táo có thể làm trầm trọng thêm tình trạng viêm loét dạ dày, tá tràng, gây đau rát và khó chịu.

Người có lượng kali trong máu thấp: Giấm táo có thể làm giảm lượng kali trong máu. Nếu bạn đã có lượng kali thấp, việc sử dụng giấm táo có thể khiến tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn, gây ra các vấn đề về tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Người đang sử dụng thuốc làm loãng máu: Giấm táo có thể tương tác với một số loại thuốc làm loãng máu, tăng nguy cơ chảy máu.

Phụ nữ mang thai: Hiện chưa có đủ nghiên cứu về ảnh hưởng của giấm táo đối với phụ nữ mang thai và cho con bú. Vì vậy, tốt nhất nhóm đối tượng này nên tránh sử dụng để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Người có vấn đề về thận: Thận đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ axit ra khỏi cơ thể. Nếu bạn có vấn đề về thận, việc sử dụng giấm táo có thể gây ra gánh nặng cho thận.