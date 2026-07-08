Trong các ngày 8, 9, 10, 11, 12 tháng 7, 3 con giáp được Tam Hợp tương trợ, Tài Tinh nâng bước, tiền bạc vô biên, Tài Lộc vây quanh

Tâm linh - Tử vi 08/07/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được Tam Hợp tương trợ, Tài Tinh nâng bước, tiền bạc vô biên, Tài Lộc vây quanh trong các ngày 8, 9, 10, 11, 12 tháng 7 này nhé!

Con giáp tuổi Tuất 

Trong các ngày 8, 9, 10, 11, 12 tháng 7, Thực Thần nâng bước, người tuổi Tuất không phải lo đến chuyện tiền bạc. Bạn là người có duyên buôn bán, biết giữ chữ tín nên khách hàng ngày càng đông đúc. Bạn sẽ kiếm được một khoản khá dư dả.

Trong các ngày 8, 9, 10, 11, 12 tháng 7, 3 con giáp được Tam Hợp tương trợ, Tài Tinh nâng bước, tiền bạc vô biên, Tài Lộc vây quanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu muốn bắt tay khởi nghiệp, bạn có thể trò chuyện với những người giàu kinh nghiệm để nhận được những lời khuyên hữu ích. Thậm chí, có người sẽ sẵn sàng rót vốn đầu tư để bạn có một khởi đầu thuận lợi hơn.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất hành hướng Tây Nam gặp Hỷ thần, sẽ mang lại nhiều niềm vui, may mắn và thuận lợi. Xuất hành hướng Đông sẽ gặp Tài thần, mang lại tài lộc, tiền bạc. 

Con giáp tuổi Sửu 

Trong các ngày 8, 9, 10, 11, 12 tháng 7, tuổi Sửu làm các công việc tự do có thể kiếm được bộn tiền. Có thể là do hợp đồng vừa kết thúc, bản mệnh nhận được khoản tiền lãi lời hoặc thù lao đúng như khi đã ký kết với khách hàng, đối tác.

Trong các ngày 8, 9, 10, 11, 12 tháng 7, 3 con giáp được Tam Hợp tương trợ, Tài Tinh nâng bước, tiền bạc vô biên, Tài Lộc vây quanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với những người chăm chỉ với các công việc tay trái, hôm nay bản mệnh cũng nhận được khoản tiền kha khá. Bản mệnh vốn là người bán hàng có duyên nên khách khứa lúc nào cũng tấp nập, dù phải bận rộn luôn tay luôn chân nhưng tiền bạc cực kỳ dư dả.

Phương diện tình cảm không có nhiều biến động. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh có thể sắp xếp thời gian để ở bên nửa kia của mình nhiều hơn. Hai người có thể không phải làm điều gì phức tạp, chỉ cần ở bên nhau là đã có thể gắn kết tình cảm.

Con giáp tuổi Mùi 

Trong các ngày 8, 9, 10, 11, 12 tháng 7, con giáp tuổi Mùi được Tam Hội nâng đỡ để các mối quan hệ lúc này trở nên hài hòa hơn. Đây là ngày phù hợp để bạn hàn gắn những mâu thuẫn với bạn bè, người quen và khép lại các xung đột không đáng có.

Trong các ngày 8, 9, 10, 11, 12 tháng 7, 3 con giáp được Tam Hợp tương trợ, Tài Tinh nâng bước, tiền bạc vô biên, Tài Lộc vây quanh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với tính cách ôn hòa nhưng đầy tham vọng, bạn rất dễ dàng gây thiện cảm với mọi người xung quanh. Đây chính là chìa khóa giúp bạn xây dựng các mối quan hệ bền vững, thậm chí gặp được quý nhân phù trợ vào những thời điểm quan trọng.

Thời gian này có Thiên Ấn xuất hiện nghĩa là thời cơ của tuổi Mùi đã tới. Hãy tự tin tiến bước, vì đây chính là thời điểm để bạn gặt hái thành quả ngọt ngào xứng đáng với công sức của mình bạn nhé.

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