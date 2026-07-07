Người đàn ông đạp vào đầu cô gái sau va chạm giao thông

Đời sống 07/07/2026 14:48

Ngày 7/7, Công an phường Phú Lợi đang xác minh vụ việc người đàn ông đạp vào đầu cô gái sau va chạm xe.

Theo thông tin từ VietNamNet, vụ việc xảy ra vào sáng nay (7/7) tại phường Phú Lợi, TPHCM. Theo hình ảnh từ camera ghi lại, vào khoảng 9h cùng ngày, một người đàn ông điều khiển xe máy, chở theo con nhỏ ngồi phía trước chạy trên con hẻm của đường 30 Tháng 4 (phường Phú Lợi, TPHCM).

Khi qua ngã tư giao nhau với con hẻm khác, xe của người này va chạm với xe máy do một cô gái điều khiển.

Người đàn ông đạp vào đầu cô gái sau va chạm giao thông - Ảnh 1
Người đàn ông đạp vào đầu cô gái sau va chạm giao thông - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau va chạm, cả hai cùng ngã xuống đường. Khi cô gái vẫn đang nằm dưới đường, mũ bảo hiểm văng khỏi đầu, người đàn ông bất ngờ đứng dậy, tiến lại gần rồi dùng chân đạp mạnh vào vùng đầu của cô.

Sau đó, người đàn ông tiếp tục dùng lời lẽ chửi bới, đe dọa cô gái. Chỉ đến khi nhiều người dân có mặt tại hiện trường, người đàn ông mới dừng lại và rời đi. Lãnh đạo UBND phường Phú Lợi cho biết địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an xác minh, làm rõ vụ việc.

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Từ khóa:   va chạm giao thông hành hung tin moi

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