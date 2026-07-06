NÓNG: Danh tính 7 nhân viên bán trộm 1.200 tấn chì, 'làm đẹp' sổ sách để qua mặt giám đốc

Đời sống 06/07/2026 15:33

Công an TP Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố 7 bị can để điều tra làm rõ về các hành vi tham ô tài sản, Trộm cắp tài sản và Không tố giác tội phạm.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 6/7, Công an TP Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố 7 nhân viên Công ty TNHH L.B. (thuộc KCN Becamex Bình Phước) để điều tra, làm rõ về các hành vi tham ô tài sản, trộm cắp tài sản và không tố giác tội phạm.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Hoàng Phong (SN 1994, ngụ xã Nha Bích; tổ trưởng bộ phận kho), Vũ Văn Toán (SN 1993, ngụ phường Minh Hưng; nhân viên quản lý vật liệu), Ngô Thị Thanh Tuyền (SN 2003, ngụ xã Lộc Hưng; nhân viên vật liệu), Cao Văn Nam (SN 1995, quê Đắk Lắk; quản lý kho), Nguyễn Văn Hậu (SN 1989, ngụ phường Minh Hưng; tổ trưởng nhận nguyên liệu), Lê Văn Đông (SN 1983, ngụ phường Chơn Thành; tổ trưởng xe nâng) và Trần Kim Thái (SN 1997, quê Đắk Lắk; tổ trưởng xe nâng).

Theo kết quả điều tra, nhóm này trực tiếp phụ trách kho vật liệu, hàng hóa nhập khẩu của công ty. Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý, các đối tượng đã chiếm đoạt nguyên liệu do mình quản lý, sau đó bán ra ngoài lấy tiền tiêu xài.

NÓNG: Danh tính 7 nhân viên bán trộm 1.200 tấn chì, 'làm đẹp' sổ sách để qua mặt giám đốc - Ảnh 1
Cơ quan công an đọc lệnh khám xét nhà bị can Nguyễn Hoàng Phong - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội, khai rằng Phong và Hậu là đối tượng chủ mưu, cầm đầu thực hiện việc chiếm đoạt nguyên liệu chì của công ty. Các đối tượng còn lại có vai trò giúp sức, hợp thức hóa số liệu sổ sách, hàng tồn kho nhằm qua mặt ban giám đốc doanh nghiệp.

Qua kiểm tra, đối chiếu hệ thống sổ sách, kiểm kê hàng tồn kho, hồ sơ nhập khẩu và các tài liệu liên quan, cơ quan chức năng phát hiện từ tháng 6 đến tháng 11/2025, doanh nghiệp bị thất thoát hơn 1.200 tấn nguyên liệu chì nhập khẩu, trị giá hơn 67 tỷ đồng.

Hiện lực lượng công an đang điều tra mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

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