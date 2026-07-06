Thực hư việc Trương Tịnh Nghi xuất hiện hai lần tại Bạch Ngọc Lan

Sao quốc tế 06/07/2026 11:55

Trương Tịnh Nghi trở thành một trong những gương mặt thu hút nhiều sự chú ý tại Lễ trao giải Bạch Ngọc Lan lần thứ 31 diễn ra ngày 26/6, dù cô không có đề cử cá nhân ở mùa giải năm nay. Nữ diễn viên gây ấn tượng không chỉ bởi màn xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ mà còn vì là một trong số ít nghệ sĩ góp mặt hai lần trong cùng sự kiện.

Sau lễ trao giải, nhiều khán giả thắc mắc vì sao Trương Tịnh Nghi lại xuất hiện hai lần trên thảm đỏ, thậm chí có ý kiến cho rằng cô sở hữu hai tác phẩm cùng tranh giải. Tuy nhiên, thông tin từ ban tổ chức cho thấy điều này không hoàn toàn chính xác.

Trong số hai dự án Trương Tịnh Nghi tham gia, chỉ Tàng Hải Truyện góp mặt ở hạng mục tranh giải chính thức với 6 đề cử. Bộ phim nhận được sự chú ý khi nam chính Tiêu Chiến được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc. Với vai nữ chính của tác phẩm, Trương Tịnh Nghi cùng ê-kíp tham dự sự kiện và xuất hiện trên thảm đỏ với đoàn phim.

Thực hư việc Trương Tịnh Nghi xuất hiện hai lần tại Bạch Ngọc Lan - Ảnh 1

Lần xuất hiện thứ hai của nữ diễn viên đến từ dự án Gửi Ánh Trăng Sáng Của Tôi Ở Chợ Rau. Tuy nhiên, bộ phim này chỉ nằm trong chương trình trình chiếu đặc biệt của Bạch Ngọc Lan, không tham gia tranh giải. Việc góp mặt cùng hai đoàn phim khác nhau là lý do giúp Trương Tịnh Nghi có hai lần sải bước trên thảm đỏ, thay vì sở hữu hai tác phẩm cùng cạnh tranh các giải thưởng như nhiều người lầm tưởng.

Đáng chú ý, chính màn xuất hiện thứ hai đã giúp nữ diễn viên trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Trương Tịnh Nghi xuất hiện với chiếc khăn choàng họa tiết caro đặc trưng của Burberry, kết hợp cùng phong cách thanh lịch. Khi bước đến khu vực chụp ảnh, cô nhẹ nhàng tháo khăn choàng để lộ chiếc váy cúp ngực màu đỏ rượu vang được thiết kế riêng. Màn chuyển đổi hình ảnh từ kín đáo, nền nã sang quyến rũ, sang trọng được nhiều khán giả ví như một màn "biến hình" ngay trên thảm đỏ, nhanh chóng tạo hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ.

Thực hư việc Trương Tịnh Nghi xuất hiện hai lần tại Bạch Ngọc Lan - Ảnh 2

Hai tạo hình của Trương Tịnh Nghi cũng được xây dựng với chủ đích rõ ràng. Nếu lần đầu mang đến cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế thì lần thứ hai lại nổi bật với vẻ đẹp quyến rũ và quyền lực. Việc kết hợp các thiết kế haute couture cùng trang sức Cartier giúp nữ diễn viên ghi dấu ấn về phong cách, trở thành một trong những sao nữ được nhắc đến nhiều nhất tại sự kiện.

Dù chưa có đề cử cá nhân tại Bạch Ngọc Lan, sự xuất hiện nổi bật của Trương Tịnh Nghi cho thấy sức hút ngày càng lớn của nữ diễn viên. Việc đồng hành cùng một tác phẩm được đánh giá cao về chuyên môn và một dự án góp mặt trong chương trình trình chiếu đặc biệt cũng phản ánh bước tiến ổn định trong sự nghiệp của cô, đồng thời khẳng định hình ảnh một diễn viên trẻ cân bằng giữa thực lực diễn xuất và sức ảnh hưởng truyền thông.

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