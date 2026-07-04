Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên tạo dấu ấn với thành công của 'Tình Yêu Có Pháo Hoa'

Tác phẩm tập trung phản ánh cuộc sống của những người trẻ nơi đô thị, với áp lực công việc, những lựa chọn trong sự nghiệp và hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Chính màu sắc đời thường này giúp bộ phim tạo được sự đồng cảm, đặc biệt với nhóm khán giả trẻ đang đi làm.

Sau khi khép lại hành trình phát sóng, "Tình Yêu Có Pháo Hoa" ghi nhận nhiều kết quả tích cực cả về độ thảo luận lẫn mức độ yêu thích của khán giả. Thành công của bộ phim được cho là đến từ cách khai thác câu chuyện tình yêu nơi công sở theo hướng chân thực, thay vì đi theo mô-típ "tổng tài - lọ lem" vốn đã quen thuộc trên màn ảnh Hoa ngữ.

Trong phim, Đàn Kiện Thứ vào vai Lý Diệc Phi – một nhân viên văn phòng luôn nỗ lực khẳng định bản thân giữa môi trường cạnh tranh. Nhân vật không sở hữu xuất thân đặc biệt hay hào quang của hình mẫu nam chính hoàn hảo, mà ghi điểm bởi sự chân thành, trưởng thành và tinh thần không ngừng cố gắng.

Ở chiều ngược lại, Vương Sở Nhiên hóa thân thành Tiền Phi – cô gái độc lập, bản lĩnh và có định hướng rõ ràng trong cả công việc lẫn tình yêu. Thay vì xây dựng hình tượng nữ chính yếu đuối, bộ phim khắc họa một người phụ nữ biết lắng nghe, chủ động giải quyết vấn đề và luôn giữ quan điểm riêng trước những lựa chọn quan trọng.

Mối quan hệ của hai nhân vật phát triển theo nhịp điệu tự nhiên, từ đồng nghiệp, bạn bè đến người yêu. Những khoảnh khắc cùng nhau vượt qua khó khăn, chia sẻ áp lực công việc hay học cách dung hòa khác biệt được xây dựng nhẹ nhàng nhưng giàu cảm xúc, tạo nên sức hút riêng cho bộ phim.

Bên cạnh nội dung, diễn xuất của cặp đôi chính cũng nhận được nhiều lời khen. Đàn Kiện Thứ tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa khi chuyển từ dòng phim cổ trang sang phim hiện đại, thể hiện hình ảnh một người đàn ông điềm đạm nhưng giàu nội tâm. Trong khi đó, Vương Sở Nhiên được đánh giá có bước tiến về diễn xuất với hình tượng nữ chính vừa mạnh mẽ trong công việc, vừa tinh tế trong đời sống tình cảm. Sự kết hợp ăn ý giữa hai diễn viên góp phần tạo nên "phản ứng hóa học" thuyết phục, trở thành một trong những điểm sáng của mùa phim hè.

Ngoài ra, "Tình Yêu Có Pháo Hoa" còn ghi điểm nhờ nhịp phim gọn gàng, hạn chế tình tiết lê thê và xây dựng các tuyến nhân vật phụ vừa đủ để hỗ trợ mạch truyện chính. Phần kết ấm áp, hợp lý cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Việc bộ phim kết thúc với thành tích nổi bật trên các bảng xếp hạng cho thấy sức hút của một tác phẩm không chỉ đến từ quy mô đầu tư hay chiến dịch quảng bá, mà còn nằm ở chất lượng nội dung và khả năng tạo sự đồng cảm với người xem. Đây cũng được xem là dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên, giúp cả hai tiếp tục khẳng định vị trí trên màn ảnh Hoa ngữ.