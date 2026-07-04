Từ 4/7 đến hết 31/7, 3 con giáp giàu to bất chấp, tiền tiêu không hết, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây gom vàng

Từ 4/7 đến hết 31/7, tuổi Hợi được đánh giá khá cao về cách giao tiếp và cách hành động trong công việc. Khách hàng phàn nàn là bạn liền tiếp nhận và sửa sai, không hề chối bỏ. Bạn đi đến đâu là được yêu mến đến đó. Những chuyện bạn làm đều mang lại kết quả tốt.

Thêm vào đó, Thiên Tài trợ vận cũng giúp Hợi thu lợi cho bản thân khá nhiều. Người làm công ăn lương có thêm một khoản thu ngoài dự kiến vì chịu thương chịu khó. Ngày này nhiều bạn dễ trúng thưởng hoặc mua được đồ với giá tốt, niềm vui nhỏ nhưng có thể làm bạn vui vẻ cả ngày.

Con giáp tuổi Mùi

Từ 4/7 đến hết 31/7, Hỏa sinh Thổ cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi Mùi và gia đình rất hòa hợp. Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn hoặc vui vẻ, các thành viên trong nhà đều cùng chia sẻ với nhau. Gia đình chính là hậu phương vững chắc giúp bạn vững vàng trước biến cố.

Ảnh minh họa: Internet

Nửa kia của bạn là người rất thấu hiểu và tâm lý. Có nhiều khi người ấy có thể đoán được suy nghĩ và mong muốn mà không cần bạn phải nói thành lời. Hãy bày tỏ cảm xúc của mình rõ ràng hơn để người ấy có thể cảm nhận được tình cảm của bạn.

Con giáp tuổi Dần

Từ 4/7 đến hết 31/7, tuổi Dần nhờ có Lục Hợp cục che chở nên đón nhiều cơ hội thuận lợi trong việc phát triển sự nghiệp. Ngay lúc này, bạn cần phải nỗ lực và dành nhiều thời gian, tập trung cho công việc của mình. Thành công sẽ không bao giờ đến với người lười biếng đâu.

Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc trong ngày tương đối ổn định, nhìn chung tuổi này không phải lo lắng quá nhiều, chi tiêu vẫn nằm trong kế hoạch. Nếu muốn cải thiện thu nhập, bạn có thể tìm thêm việc tay trái hay kinh doanh buôn bán ở quy mô nhỏ trước để có thể luôn kiểm soát được tình hình.

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