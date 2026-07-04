Đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/7/2026, 3 con giáp mất lộc Trời ban, 'tiền mất tật mang', làm gì cũng khó khăn trắc trở, vận xui bủa vây

Tâm linh - Tử vi 04/07/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp mất lộc Trời ban, 'tiền mất tật mang', làm gì cũng khó khăn trắc trở, vận xui bủa vây vào đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/7/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/7/2026, công việc của Mùi hôm nay khá nặng nề vì lâm Kiếp Tài. Tâm trạng của bạn đang không được tốt, nóng nảy quá còn quát tháo cả nhân viên. Nay chuyện cạnh tranh ở nơi làm việc là không thể tránh khỏi, bạn cần mạnh miệng hơn, đừng sợ tiểu nhân ám hại.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/7/2026, 3 con giáp mất lộc Trời ban, 'tiền mất tật mang', làm gì cũng khó khăn trắc trở, vận xui bủa vây - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Về tài chính, có điềm mất tiền mất của, không có ai ở nhà thì nên khóa cửa cẩn thận. Ai đang nuôi thú cưng thì hạn chế cho thú cưng đi ra ngoài vì rất dễ bị lạc, khả năng tìm lại được trong hôm nay cực kỳ thấp.

 

Đường tình duyên ở mức bình ổn do hai hành Thổ tương hòa. Những cuộc hẹn hò trong hôm nay rất tuyệt vời, 2 bạn sẽ có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Tuy nhiên vì công việc bộn bề nên người có gia đình gần đây hơi lơ là với con cái, cần quan tâm con nhiều hơn.

Con giáp tuổi Thìn 

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/7/2026, người tuổi Thìn phải nhận sự tác động của Tỷ Kiên. Có thể bạn sẽ phải trải qua một ngày vất vả do vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp. Hãy hết sức bình tĩnh giải quyết vấn đề.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/7/2026, 3 con giáp mất lộc Trời ban, 'tiền mất tật mang', làm gì cũng khó khăn trắc trở, vận xui bủa vây - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng nên dành thời gian để nhìn nhận lại bản thân, xem mình có những khuyết điểm gì cần phải khắc phục. Hãy học cách lắng nghe mọi người xung quanh nhiều hơn, không nên tự quyết tất cả mọi việc khi làm việc theo nhóm. 

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa con giáp này với những người lớn tuổi trong nhà rất hòa thuận. Vì vậy, người còn trẻ tuổi có thể tham khảo lời khuyên của người đi trước, nếu như bạn đang bối rối trước quá nhiều sự lựa chọn.

Con giáp tuổi Hợi 

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/7/2026, hung vận của người tuổi Hợi khá lớn. Bạn có vẻ khá dễ mất tập trung, quan tâm tới những vấn đề bên lề hơn là công việc chính. Con giáp này nên tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình, đừng để gây ra sai sót kẻo người khác có cớ phê bình khiển trách. 

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/7/2026, 3 con giáp mất lộc Trời ban, 'tiền mất tật mang', làm gì cũng khó khăn trắc trở, vận xui bủa vây - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Bên cạnh đó, Kiếp Tài báo hiệu bản mệnh còn có thể phải đối mặt với họa hao tài, mất tiền, hỏng hóc đồ đạc… Nguồn thu phụ hầu như không có, chủ yếu đến từ công việc chính nên phải chống đỡ khá vất vả, thậm chí người tuổi Hợi sẽ phải nhờ tới sự trợ giúp của người thân để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

 

Ngày này, bạn rất dễ vướng phải bất đồng, mâu thuẫn với người ấy. Nguyên nhân là bởi vì cái tôi quá lớn nên bạn sẽ không chịu lắng nghe những ý kiến trái chiều từ đối phương. Trong khi đó, nửa kia cho rằng bạn không tôn trọng mình nên thái độ cũng khá gay gắt.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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