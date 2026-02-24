Tử vi ngày 25/2/2026( nhằm 9/1 âm lịch): 3 con giáp lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa, chẳng dám làm phiền

Tâm linh - Tử vi 24/02/2026 23:14

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau phú quý vinh hoa, vận trình khai sáng.

Tuổi Mùi 

Tuổi Mùi sẽ cân nhắc nâng cao kỹ năng chuyên môn để có cơ hội thăng tiến hơn nữa trong tương lai. Bạn sẽ nhận được khoản tiền thưởng nho nhỏ từ công việc chính thức của mình. Với số tiền này, bản mệnh cho thể đảm bảo chi tiêu của gia đình giai đoạn cuối năm.

Về chuyện tình cảm đôi lứa, hai bạn duy trì mối quan hệ bình hòa với nhau. Bản mệnh và người yêu của mình luôn đề cao mối quan hệ hiện tại nên cả hai luôn cố gắng hết sức để cả hai có những phút giây thật hạnh phúc bên nhau.

Tử vi ngày 25/2/2026( nhằm 9/1 âm lịch): 3 con giáp lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa, chẳng dám làm phiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Tử vi ngày 25/2/2026( nhằm 9/1 âm lịch): 3 con giáp lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa, chẳng dám làm phiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tuổi Sửu vốn chăm chỉ, bền bỉ, họ đã quyết làm gì là sẽ theo đuổi đến cùng. Từ nay, tài vận của tuổi Sửu tăng trưởng ổn định, có dấu hiệu tích lũy mạnh. Nợ nần được trả hết, tích lũy được nhiều tiền. Người làm ăn buôn bán được khách hàng tin tưởng, doanh thu tăng đều qua từng ngày, lợi nhuận tăng ầm ầm.

Trên phương diện công danh, tuổi Sửu có cơ hội khẳng định vị thế, tiếng nói của họ trả nên đầy giá trị. Dù không ồn ào, bạn vẫn âm thầm đạt được những bước tiến quan trọng. Ở trong môi trường nào, họ cũng dành được sự tín nhiệm của cấp trên, trở thành ngôi sao trong tập thể. Đây là giai đoạn thuận lợi để lập kế hoạch dài hạn, mở rộng mối quan hệ hợp tác. Chỉ cần tiếp tục giữ phong độ ổn định, tuổi Sửu hoàn toàn có thể chạm tới cuộc sống giàu có và sung túc như mong đợi.

Tử vi ngày 25/2/2026( nhằm 9/1 âm lịch): 3 con giáp lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa, chẳng dám làm phiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

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