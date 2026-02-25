Ngày vía Thần Tài năm 2026: 3 con giáp quý nhân trợ lực, vượng phát tài lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt

Tâm linh - Tử vi 25/02/2026 00:25

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân.

Tuổi Mùi 

Tuổi Mùi sẽ cân nhắc nâng cao kỹ năng chuyên môn để có cơ hội thăng tiến hơn nữa trong tương lai. Bạn sẽ nhận được khoản tiền thưởng nho nhỏ từ công việc chính thức của mình. Với số tiền này, bản mệnh cho thể đảm bảo chi tiêu của gia đình giai đoạn cuối năm.

Về chuyện tình cảm đôi lứa, hai bạn duy trì mối quan hệ bình hòa với nhau. Bản mệnh và người yêu của mình luôn đề cao mối quan hệ hiện tại nên cả hai luôn cố gắng hết sức để cả hai có những phút giây thật hạnh phúc bên nhau.

Tuổi Tuất 

Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Tử vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

Tuổi Dậu 

Tuổi Dậu chuẩn bị bươc vào chuỗi ngày tươi sáng, rộn ràng về tài lộc. Từ nay, quý nhân xuất hiện đúng lúc, giúpcon đường đi thêm dễ dàng. Những ai đang nợ nần có cơ hội xoay chuyển tình thế, trả sạch nợ nhanh chóng, thậm chí có thêm khoản thu phụ ngoài dự kiến. Tài vận tăng dần theo từng ngày, càng chăm chỉ càng thu về kết quả xứng đáng.

Trên phương diện sự nghiệp, Dậu có bước tiến rất đáng kể. Sự cẩn trọng, tỉ mỉ vốn có giúp bạn hạn chế sai sót và ghi điểm trong mắt đồng nghiệp lẫn cấp trên. Đây là lúc đặc biệt thích hợp để Dậu có thể mở rộng việc làm ăn, thử sức lĩnh vực mới. Chỉ cần quyết đoán hơn, thành công sẽ nằm trong tầm tay.

