Đúng 5h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp đón Thần Tài vào nhà, của cải đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 25/02/2026 00:35

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán gánh tiền mỏi lưng, cuộc đời thăng hoa viên mãn.

Tuổi Tý 

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, tuổi Tý hành động nhanh nhẹn và dứt khoát trong công việc. Tuần này dự báo rằng có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp sẽ đến nhưng bản mệnh cần có sự chuẩn bị kỹ càng và nắm bắt ngay khi cơ hội xuất hiện.

Thái độ của tuổi Tý quyết định vận trình trong tuần sẽ thế nào. Nếu con giáp này rơi vào trạng thái cảm giác như thể mọi thứ đang chống lại mình thì sẽ mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu bản mệnh đối diện với mọi thứ bằng sức mạnh của tiếng cười, sự lạc quan thì mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều.

Đúng 5h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp đón Thần Tài vào nhà, của cải đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu tìm cách chữa lành bản thân.

Ngày này tuổi Sửu là người chịu khó làm việc, muốn mọi vấn đề phải hoàn hảo theo cách riêng của bạn, không có sai sót quá lớn.

Công việc: Trong công việc, người tuổi Sửu đang có sự dày dặn kinh nghiệm, truyền đạt dễ hiểu.

Tình cảm: Trong tình yêu, vốn dĩ bạn đã thấu đáo, luôn đặt mối quan hệ lên trên hết. Thế nhưng, hiện tại cả hai lại bế tắc với mâu thuẫn chưa thể giải quyết.

Tài lộc: Về mặt tài chính, tự an ủi bản thân, cố gắng xây dựng tài chính rõ ràng hơn.

Sức khoẻ: Chăm sóc sức khoẻ răng miệng theo cách riêng của bạn.

Đúng 5h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp đón Thần Tài vào nhà, của cải đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tuổi Thìn là con giáp đầu tiên có mặt trong danh sách này. Họ kiên cường, nghị lực, có đam mê kiếm tiền nhiều nhất.

Trong khoảng thời gian này nhờ Thần Tài độ trì, tuổi Thìn bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ về tài lộc. Những kế hoạch đầu tư, kinh doanh trước đó bắt đầu cho kết quả rõ rệt, tiền bạc đổ về túi họ không ngừng gia tăng mạnh mẽ.

Người làm ăn buôn bán dễ gặp khách hàng lớn, ký được hợp đồng giá trị cao hoặc mở rộng thị trường thuận lợi. Người làm công ăn lương cũng không kém cạnh khi được cất nhắc lên vị trí cao, nhận nhiệm vụ lớn, cải thiện thu nhập.

Nhờ tầm nhìn xa và sự quyết đoán, tuổi Thìn không chỉ kiếm được tiền mà còn biết cách giữ tiền, đầu tư hợp lý. Tài sản tích lũy tăng nhanh, cuộc sống ngày càng dư dả và ổn định.

Đúng 5h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp đón Thần Tài vào nhà, của cải đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể

Đúng 6h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26 và 27/2), 3 con giáp PHẤT LÊN NHƯ VŨ BÃO, làm ăn phát đạt, tiền tỷ rót mật đầy túi, may mắn tụ hội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26 và 27/2), 3 con giáp PHẤT LÊN NHƯ VŨ BÃO, làm ăn phát đạt, tiền tỷ rót mật đầy túi, may mắn tụ hội

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng 16h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp được THẦN TÀI gọi vào danh sách MAY MẮN, rộng đường thăng tiến, vượng vận đào hoa, tình tiền viên mãn

Đúng 16h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp được THẦN TÀI gọi vào danh sách MAY MẮN, rộng đường thăng tiến, vượng vận đào hoa, tình tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Bị mẹ người yêu sỉ nhục vì "ăn cơm trước kẻng", cô gái khiến bà phải thay đổi thái độ 180 độ chỉ sau một đêm mưa gió

Bị mẹ người yêu sỉ nhục vì "ăn cơm trước kẻng", cô gái khiến bà phải thay đổi thái độ 180 độ chỉ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 44 phút trước
Cầm nhẫn kim cương trăm triệu trên tay, tôi "chết lặng" khi đọc tấm thiệp chúc mừng của chồng

Cầm nhẫn kim cương trăm triệu trên tay, tôi "chết lặng" khi đọc tấm thiệp chúc mừng của chồng

Tâm sự Eva 47 phút trước
Đúng 5h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp đón Thần Tài vào nhà, của cải đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Đúng 5h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp đón Thần Tài vào nhà, của cải đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Ngày vía Thần Tài năm 2026: 3 con giáp quý nhân trợ lực, vượng phát tài lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt

Ngày vía Thần Tài năm 2026: 3 con giáp quý nhân trợ lực, vượng phát tài lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Vác gậy đi "xử" trộm dưới bếp lúc nửa đêm, nàng dâu mới quỵ ngã khi thấy người đứng dưới ánh đèn

Vác gậy đi "xử" trộm dưới bếp lúc nửa đêm, nàng dâu mới quỵ ngã khi thấy người đứng dưới ánh đèn

Tâm sự Eva 1 giờ 3 phút trước
Thương tình cho người ăn xin vài đồng bạc lẻ, tôi "chết đứng" khi người ấy ngẩng mặt nhìn mình

Thương tình cho người ăn xin vài đồng bạc lẻ, tôi "chết đứng" khi người ấy ngẩng mặt nhìn mình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Sự thật "lạnh sống lưng" đằng sau 10 cây vàng mẹ chồng trao trong ngày cưới

Sự thật "lạnh sống lưng" đằng sau 10 cây vàng mẹ chồng trao trong ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2026), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2026), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày vía Thần Tài năm 2026: 3 con giáp quý nhân trợ lực, vượng phát tài lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt

Ngày vía Thần Tài năm 2026: 3 con giáp quý nhân trợ lực, vượng phát tài lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt

Thương tình cho người ăn xin vài đồng bạc lẻ, tôi "chết đứng" khi người ấy ngẩng mặt nhìn mình

Thương tình cho người ăn xin vài đồng bạc lẻ, tôi "chết đứng" khi người ấy ngẩng mặt nhìn mình

Hết tháng 2/2026, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của cải chất đầy kho

Hết tháng 2/2026, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của cải chất đầy kho

3 ngày cuối tuần từ ngày 26/2 - 28/2, 3 con giáp chuyển vận GIÀU TO, tiền chảy về ầm ầm, danh vận song toàn, mang mệnh phú quý

3 ngày cuối tuần từ ngày 26/2 - 28/2, 3 con giáp chuyển vận GIÀU TO, tiền chảy về ầm ầm, danh vận song toàn, mang mệnh phú quý

Trong 13 ngày tới (25/2-10/3), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà

Trong 13 ngày tới (25/2-10/3), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà

3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', vận may ập đến, tiền tài 'lũ lượt kéo về' đầy nhà đầy cửa sau ngày 24/2/2026

3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', vận may ập đến, tiền tài 'lũ lượt kéo về' đầy nhà đầy cửa sau ngày 24/2/2026