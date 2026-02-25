Đúng 7h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp may mắn cực khủng, tiền bạc chất cao như núi, tình yêu tràn tim, cuộc đời chuyển sang thời vận mới

Theo tử vi tuần mới từ ngày này của 12 con giáp, vận trình sự nghiệp của tuổi Tỵ đứng trước nhiều thử thách. Con giáp này chỉ thích làm theo ý mình mà không quan tâm tới ý kiến của người khác, tự cho mình là đúng và sẵn sàng nổi nóng khi có bất đồng.

Bù lại, vận trình tình cảm của tuổi Tỵ thuận lợi, tình yêu thăng hoa, song người độc thân nên chủ động hơn nếu không muốn cơ hội có được hạnh phúc rơi vào tay người khác. Người đã có đôi có cặp may mắn được đắm chìm trong những sự lãng mạn, ngọt ngào bên nửa kia.

Vận tài của tuổi Tỵ gặp nhiều khó khăn. Con giáp này dễ đưa ra những quyết định nóng vội và ít cơ sở trong việc sử dụng tiền bạc, cuối cùng phải trả giá là làm ăn thua lỗ, tài chính hao hụt. Bản mệnh được khuyên nên suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định làm gì, nếu không rất dễ rơi vào cảnh túng thiếu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ khoan dung với người từng làm bạn tổn thương.

Ngày thứ Năm 21/3/2024 tuổi Ngọ vững tin vào năng lực của mình, cố gắng cải tiến cách làm mới. Bạn luôn đặt kỳ vọng mong muốn đạt thành công sớm hơn dự kiến.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Ngọ rất tự tin vào bản thân, tiến bước vào công việc một cách dễ dàng.

Tình cảm: Trong tình yêu, sự vun vén của cả hai dài lâu, giúp bạn có thêm phần tự tin.

Tài lộc: Về mặt tài chính, sự nỗ lực của bạn hôm nay được nhìn rõ qua thu nhập mới.

Sức khoẻ: Vui vẻ đón nhận niềm vui, sức khoẻ được bình ổn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là con giáp chăm chỉ, nghị lực, giỏi đối nhân xử thế. Từ nay, tuổi Mùi bước vào chu kỳ ổn định và tăng trưởng, họ làm gì cũng gặp may, tiền tài đều tăng mạnh. Dù không quá ồn ào, nhưng tài chính của bạn có dấu hiệu tăng đều và bền vững. Người làm ăn buôn bán có thể cải thiện doanh thu rõ rệt, lợi nhuận tăng cao vù vù; người làm công việc văn phòng dễ được ghi nhận và đánh giá cao.

Đặc biệt, tuổi Mùi trong giai đoạn này dễ gặp quý nhân hỗ trợ, họ đụng đâu trúng đó, bách chiến bách thắng. Những kế hoạch từng trì hoãn nay có cơ hội triển khai suôn sẻ. Nếu biết tận dụng sự hậu thuẫn từ xung quanh, tận dụng tốt cơ hội và giữ tinh thần tích cực, tuổi Mùi có thể chính thức khép lại chuỗi ngày khó khăn, mở ra hành trình mới với nhiều hy vọng và thành công hơn phía trước.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!