Sau ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp song hỷ lâm môn, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, giàu sang phú quý vây quanh

Tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ ra rằng, tuổi Thìn có phong cách làm việc đường hoàng, chững chạc nên làm gì cũng nhanh gọn. Tuy nhiên, bản mệnh có tư tưởng khá bảo thủ nên hiếm khi tiếp thu góp ý từ người khác, điều này chính là một thiệt thòi cho bản mệnh.

Gia đạo lục đục, anh chị em trong nhà hay cãi cọ nhau. Nhiều khi tuổi Thìn thấy tủi thân trong chính gia đình của mình. Ngoài ra, sự thờ ơ của nửa kia khiến bản mệnh hụt hẫng và mệt mỏi, có lẽ khi kinh tế ổn định thì mọi thứ mới dễ dàng hơn.

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay buồn bã vì công việc không được tốt.

Ngày này tuổi Tỵ vốn dĩ bạn là người cầu toàn, luôn sẵn sàng chuẩn bị cho một công việc tốt nhất. Thế nhưng kế hoạch không đúng như dự kiến.

Công việc: Người tuổi Tỵ trong công danh đang dần có được vị thế, nhưng kì vọng quá cao dễ làm thất vọng khi có lỗi sai.

Tình cảm: Bạn hãy cảm thông cho người bạn đồng hành, sự san sẻ và thấu hiểu có thể đối phương chưa thực sự hiểu rõ.

Tài lộc: Về mặt tài chính, sự kì vọng cao tài chính và việc đặt ra mục tiêu chi tiêu gây cho bạn khá nhiều áp lực.

Sức khoẻ: Thường mất ngủ, dậy sớm làm việc nhiều đầu óc thường căng thẳng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân hoạt bát, giỏi giang, thích dịch chuyển. Họ không bao giờ bằng lòng với những gì mình có.Trong giai đoạn này, tuổi Thân được dự báo là một trong những con giáp có vận may nổi bật nhất. Tài lộc đến từ nhiều hướng, nguồn tiền dồi dào, đặc biệt là các khoản thu bất ngờ như lợi nhuận đầu tư, tiền hoàn vốn hoặc cơ hội hợp tác mới. Thân tìm thấy hướng đi mới, mục tiêu mới để phấn đấu.

Sự nghiệp của tuổi Thân cũng có dấu hiệu “sang trang” mới, họ được cất nhắc lên vị trí cao. Bạn thể hiện sự sáng tạo và khả năng thích nghi nhanh, năng động trong tập thể, điều này giúp họ vượt qua thử thách một cách ấn tượng. Nhờ đó, uy tín cá nhân được nâng cao, danh tiếng lẫy lừng, mở ra cơ hội thăng tiến. Đây là thời điểm vàng để tuổi Thân mạnh dạn hành động, bởi càng quyết đoán, thành quả thu về càng lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!